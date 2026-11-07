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Officine Sonore dello Stretto, Studio Session conclusiva: i giovani presentano i loro lavori

Al Centro giovanile comunale GenerAttivi, la prova aperta che conclude il percorso laboratoriale pre-occupazionale. In anteprima alcuni degli 11 brani originali ispirati ai miti dello Stretto tra Reggio Calabria e Messina, in vista della pubblicazione di un EP e di un prossimo concerto

07 Novembre 2026 - 14:47 | Comunicato Stampa

Officine Sonore al Granillo

Domenica 8 novembre 2026, alle ore 18:00, il Centro giovanile GenerAttivi, presso la Galleria Zaffino di via Nino Bixio 25, aprirà le proprie porte alla cittadinanza per un appuntamento di ascolto e condivisione dei risultati raggiunti dai partecipanti del laboratorio musicale con una speciale Studio Session a conclusione di un percorso promosso nell’ambito del progetto GenerAttivi del Comune di Reggio Calabria, Progetto: Officine Sonore dello Stretto, Intervento: POC_RC_I.3.1.T – Largo ai Giovani.

Oltre 20 giovani e 11 brani originali sui miti dello Stretto

Saranno oltre 20 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 15 e i 28 anni, a presentare alcuni degli 11 brani originali prodotti durante il laboratorio, in un percorso creativo che ha scelto come tema centrale i miti dello Stretto, patrimonio culturale e immaginario condiviso tra Reggio Calabria e Messina.

Le composizioni rappresentano il risultato di un lavoro di ricerca, sperimentazione e produzione musicale che ha intrecciato tradizione e innovazione, sonorità mediterranee e linguaggi contemporanei, dando vita a nuove interpretazioni musicali delle leggende e delle suggestioni legate alle due sponde dello Stretto.

La Studio Session costituisce il momento conclusivo e di restituzione pubblica di un’esperienza formativa che guarda già al futuro: gli undici brani sono infatti destinati a confluire in un EP musicale da pubblicare, con l’obiettivo di dare ulteriore visibilità al lavoro dei giovani e preparare un successivo concerto nel quale le produzioni potranno essere presentate dal vivo.

Un laboratorio di 120 ore con docenti e professionisti

Il laboratorio, articolato in 120 ore di attività, è stato concepito come un percorso multidisciplinare capace di accompagnare i partecipanti attraverso le diverse fasi della produzione musicale, dall’ideazione e composizione fino all’arrangiamento, alla registrazione, all’editing audio, alla produzione digitale e alla preparazione di un’esecuzione dal vivo.

Il coordinamento delle attività è stato affidato al Maestro Alessandro Calcaramo, con il coinvolgimento di un gruppo di docenti e professionisti provenienti da differenti ambiti del panorama musicale e creativo.

Il percorso didattico ha visto la partecipazione di:

  • Mimmo Cavallaro, Tradizioni popolari e musicali;
  • Dario Siclari, Composizione e arrangiamento;
  • Gabriele Albanese, Suoni mediterranei e programmazione elettronica;
  • Teresa Mascianà, Editing audio e recording studio;
  • Silvia Bruccini, Canto e tecnica vocale;
  • Chiara Aricò, Accompagnamento all’impresa creativa e legislazione;
  • Antonio Aprile, Sound design;
  • Rosario Canale, Produzione musicale digitale;
  • Alessio Mauro, Fonia e live setup.

A completare il percorso, un’importante Masterclass di World Music con Mario Crispi e Alfredo Giammanco degli Agricantus, occasione di approfondimento e confronto da parte dei laboratoristi con musicisti che hanno fatto della ricerca sulle tradizioni mediterranee e della contaminazione tra culture sonore una cifra distintiva della propria esperienza artistica.

La pluralità degli insegnamenti ha consentito ai giovani di acquisire competenze artistiche e tecniche, ma anche di conoscere le diverse professionalità che operano nell’industria musicale. Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti dell’impresa creativa e della legislazione, per offrire strumenti utili a comprendere le opportunità professionali e le possibilità di trasformare le proprie capacità in progetti concreti.

Le istituzioni presenti e l’invito alla città

All’iniziativa saranno presenti, per il Comune di Reggio Calabria, la Dirigente e RUP del laboratorio, avv. Carmen Stracuzza, e la Presidente della Commissione Cultura, Serena Mangano, insieme ad altri rappresentanti istituzionali e al curatore del progetto David Alberto Murolo.

La Studio Session rappresenta così non soltanto la conclusione di un percorso formativo, ma anche un’occasione per valorizzare il protagonismo giovanile e il rapporto tra creatività contemporanea e identità territoriale. Attraverso la musica, i miti dello Stretto diventano materia di una nuova narrazione condivisa tra Reggio Calabria e Messina, capace di superare i confini geografici e di restituire alle nuove generazioni il ruolo di interpreti e custodi di un patrimonio culturale comune.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto GenerAttivi, promosso dal Comune di Reggio Calabria per favorire la partecipazione, la formazione, l’espressione creativa e la crescita delle nuove generazioni, attraverso esperienze concrete di apprendimento e sperimentazione.

Domenica 8 novembre, alle ore 18:00, la città è invitata ad ascoltare il risultato di questo viaggio musicale e a condividere con i giovani protagonisti la conclusione di un’esperienza che guarda già a nuove produzioni e nuove occasioni di incontro.

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