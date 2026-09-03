“Officine Sonore dello Stretto”, a Reggio nasce il laboratorio gratuito per giovani musicisti

Nasce a Reggio Calabria “Officine Sonore dello Stretto”, un laboratorio gratuito pensato per giovani dai 15 ai 30 anni che vogliono entrare nel mondo della produzione musicale, confrontarsi con maestri musicisti, arrangiatori e produttori e trasformare la propria creatività in competenze concrete.

Un laboratorio gratuito tra musica, formazione e nuove opportunità

L’intervento realizzato nell’ambito del Piano Operativo Complementare Metro – POC Metro 2014-2020, all’interno della scheda di progetto “POC_RC_I.3.1.t – LARGO AI GIOVANI”, si terrà presso il Centro Giovanile GenerAttivi sito presso la Galleria Zaffino di Reggio Calabria, con ingressi tra Corso Garibaldi e Via Nino Bixio.

20 posti, 120 ore di formazione e sperimentazione musicale in cui i partecipanti saranno accompagnati da professionisti del mondo musicale in un percorso di composizione individuale e collettiva.

Un percorso in cui la teoria lascia spazio alla pratica, alla ricerca e alla costruzione di un progetto artistico che ha per oggetto il racconto dello Stretto come patrimonio di suoni, ritmi, voci, contaminazioni, miti e identità.

Produzione musicale e tecnologie digitali: il programma del percorso

Durante le 120 ore, i partecipanti alterneranno attività formative, laboratori pratici e project work dedicati alla produzione musicale contemporanea e alle nuove tecnologie.

Si lavorerà su:

Produzione e composizione musicale

Arrangiamento

Tecniche di registrazione e produzione audio

Tecnologie e strumenti digitali

Sperimentazione e contaminazione tra linguaggi musicali

Costruzione e sviluppo di un progetto artistico

Lavoro di squadra e produzione creativa

Conoscenza delle opportunità professionali dell’industria musicale e culturale

Un progetto artistico collettivo per raccontare lo Stretto

Il percorso porterà alla realizzazione di un progetto artistico collettivo, che potrà comprendere un EP musicale, una masterclass con professionisti e autori musicali, una performance live, con una presentazione pubblica al termine del laboratorio.

L’obiettivo è mettere in relazione esperienze e sensibilità diverse per dare vita a nuove forme espressive capaci di raccontare Reggio Calabria e l’Area dello Stretto attraverso lo sguardo dei giovani.

Dalla passione alle competenze: il futuro delle industrie creative

“Officine Sonore dello Stretto” punta a rafforzare competenze avanzate e spendibili nei settori della produzione musicale e delle industrie culturali e creative, favorendo occupabilità, autonomia e autoimprenditorialità.

Il percorso guarda anche alla possibilità di accompagnare i giovani verso la costruzione di una micro-impresa creativa, operativa negli ambiti della produzione musicale, degli eventi culturali, della promozione territoriale e dell’innovazione sociale, perché una passione può diventare un lavoro.

L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una vera officina permanente di innovazione, produzione culturale e protagonismo giovanile, favorendo l’incontro tra formazione, creatività e impresa e contribuendo ai processi di inclusione e rigenerazione urbana.

Iscrizioni aperte al laboratorio “Officine Sonore dello Stretto”

La partecipazione al Laboratorio è completamente gratuita e il materiale didattico necessario sarà fornito ai partecipanti.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione del Comune di Reggio Calabria.

L’iniziativa è rivolta a 20 giovani di età compresa tra 15 e 30 anni.

Le domande possono essere presentate via PEC a protocollo@pec.reggiocal.it

dalle ore 9:00 del 31 agosto 2026 alle ore 9:00 del 10 settembre 2026

al seguente link:

https://comune.reggio-calabria.it/Notizie/Details/8415

Per i maggiorenni è necessario utilizzare il Modello A , allegando curriculum vitae e copia del documento d’identità.

, allegando curriculum vitae e copia del documento d’identità. Per i minorenni è previsto il Modello B, con la documentazione indicata nell’Avviso.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato:

“Domanda di partecipazione al Laboratorio Officine Sonore dello Stretto – Intervento POC METRO LARGO AI GIOVANI”