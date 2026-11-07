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Enna-Reggina a porte chiuse. Arriva la comunicazione ufficiale

Si chiude una settimana in cui si è parlato poco di calcio e molto di stadio...

07 Novembre 2026 - 11:23 | Comunicato

Pallone da calcio bianco e nero su un prato verde

A conclusione di una settimana che definire strana è riduttivo (vicenda stadio e porte chiuse), arriva la comunicazione ufficiale: la gara tra l’Enna e la Reggina si giocherà senza pubblico. La nota è della società amaranto che ha dovuto attendere fino a poche ore dall’inizio del match, per averne notizia.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica che a seguito di ordinanza Sindacale del Comune di Troina, notificata dalle Autorità competenti, la gara Enna-Reggina, in programma domenica 8 novembre alle ore 14:30 e valevole per l’undicesima giornata del girone I di Serie D, si disputerà a porte chiuse”.

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