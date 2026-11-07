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Viola Zangara: prima e unica donna in Calabria a ricevere il 6° Dan di Karate ‘Motu proprio’ Fijlkam

“Con grande emozione lo voglio condividere con tutti gli amici"

07 Novembre 2026 - 10:37 | Comunicato

Zangara Karate

Il Presidente Federale della Fijlkam, Giovanni Morsiani ha conferito il più alto e prestigioso riconoscimento sportivo alla Maestra calabrese ossia il grado di CINTURA NERA 6° DAN di Karate. Un traguardo storico visto che Viola Zangara è la PRIMA E UNICA DONNA in Calabria, oltre che la prima e unica Maestra, a ricevere questo riconoscimento in Fijlkam, che è l’unica federazione ufficiale di judo lotta e karate. Nella lettera inviata alla maestra Zangara, attuale presidente del settore Karate regionale calabrese, il presidente Morsiani sottolinea come il conferimento rappresenti: “Il più alto e prestigioso riconoscimento sportivo e corona, nella maniera più degna, la Tua lunga militanza sportiva e la Tua dedizione verso il Karate italiano”.

Il 6° Dan è stato riconosciuto per la pluridecennale e meritoria opera svolta in favore del Karate italiano e in considerazione delle tante e particolari benemerenze acquisite attraverso il costante impegno dimostrato per lo sviluppo tecnico e la diffusione della disciplina. “Con grande emozione voglio condividere con tutti gli amici il grande orgoglio di essere la PRIMA E UNICA DONNA in Calabria, oltre che la prima e unica Maestra, ad essere insignita del 6º Dan di Karate ‘Motu Proprio’ FIJLKAM” – ha dichiarato la maestra Zangara, che ha voluto ringraziare, oltre che il presidente federale e il massimo presidente di settore, il maestro Benetello, anche il presidente della Fijlkam calabrese, maestro Migliarese e il commissario tecnico regionale, oltre che marito, il maestro Luciano Dichiera.

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