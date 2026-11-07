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Artigianato, sbloccate risorse per oltre 2 mln. Calabrese: ‘Liquidità alle nostre imprese’

Il Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive attiva gli interventi a tutela e valorizzazione dell'artigianato locale

07 Novembre 2026 - 10:41 | Comunicato stampa

Consiglio Regionale Assessore Giovanni Calabrese ()

“Un’iniezione di liquidità e nuove risorse per dare respiro e impulso al comparto artigiano calabrese. È quanto prevede la nuova operazione promossa dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria, con il dirigente generale, Fortunato Varone.

L’operazione di sblocco delle economie consentirà di attivare gli interventi previsti a tutela e valorizzazione dell’artigianato locale, senza attendere le tempistiche dei nuovi flussi finanziari e garantendo continuità all’azione amministrativa e di supporto al tessuto produttivo regionale”.

Lo comunica l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

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Le parole dell’assessore Calabrese

“Con questo provvedimento – specifica inoltre l’assessore regionale – diamo una risposta concreta e tempestiva agli artigiani calabresi, un settore fondamentale per la nostra economia, la nostra tradizione e la nostra identità. Grazie alla sinergia con Fincalabra e alla rigorosa ricognizione delle economie, mettiamo subito a disposizione oltre 2,2 milioni di euro, confermando che la Regione è al fianco delle imprese con fatti concreti e risorse immediatamente spendibili”.

“La nostra priorità – aggiunge infine Calabrese – è trasformare le risorse disponibili in opportunità immediate per il tessuto produttivo. Continuiamo a lavorare con determinazione per sbloccare ogni potenziale leva di sviluppo a favore dei nostri territori.”

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