Artigianato, sbloccate risorse per oltre 2 mln. Calabrese: ‘Liquidità alle nostre imprese’

“Un’iniezione di liquidità e nuove risorse per dare respiro e impulso al comparto artigiano calabrese. È quanto prevede la nuova operazione promossa dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria, con il dirigente generale, Fortunato Varone.

L’operazione di sblocco delle economie consentirà di attivare gli interventi previsti a tutela e valorizzazione dell’artigianato locale, senza attendere le tempistiche dei nuovi flussi finanziari e garantendo continuità all’azione amministrativa e di supporto al tessuto produttivo regionale”.