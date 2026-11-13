City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio: auto bloccata in galleria, due anziani a bordo strada

Possibile guasto sul raccordo autostradale in direzione nord-sud. Code e circolazione rallentata

13 Novembre 2026 - 10:57 | di Redazione

anziani galleria spirito santo

Mattinata di disagi per gli automobilisti a Reggio Calabria. Code e rallentamenti sul raccordo autostradale in direzione nord-sud.

La circolazione risulta particolarmente difficoltosa in corrispondenza della galleria di Spirito Santo, dove un’automobile con a bordo due persone anziane sarebbe rimasta bloccata. Non sono ancora chiare le cause del possibile guasto. I due sono scesi dall’automobile e si sono posizionati a bordo strada, in una situazione potenzialmente pericolosa considerato il continuo passaggio dei veicoli.

Si raccomanda prudenza a chi percorre il raccordo, mantenendo la distanza di sicurezza e prestando attenzione a eventuali veicoli fermi sulla carreggiata.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Cronaca
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?