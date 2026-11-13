Reggio: auto bloccata in galleria, due anziani a bordo strada
Possibile guasto sul raccordo autostradale in direzione nord-sud. Code e circolazione rallentata
13 Novembre 2026 - 10:57 | di Redazione
Mattinata di disagi per gli automobilisti a Reggio Calabria. Code e rallentamenti sul raccordo autostradale in direzione nord-sud.
La circolazione risulta particolarmente difficoltosa in corrispondenza della galleria di Spirito Santo, dove un’automobile con a bordo due persone anziane sarebbe rimasta bloccata. Non sono ancora chiare le cause del possibile guasto. I due sono scesi dall’automobile e si sono posizionati a bordo strada, in una situazione potenzialmente pericolosa considerato il continuo passaggio dei veicoli.
Si raccomanda prudenza a chi percorre il raccordo, mantenendo la distanza di sicurezza e prestando attenzione a eventuali veicoli fermi sulla carreggiata.
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