Reggio: auto bloccata in galleria, due anziani a bordo strada

Mattinata di disagi per gli automobilisti a Reggio Calabria. Code e rallentamenti sul raccordo autostradale in direzione nord-sud.

La circolazione risulta particolarmente difficoltosa in corrispondenza della galleria di Spirito Santo, dove un’automobile con a bordo due persone anziane sarebbe rimasta bloccata. Non sono ancora chiare le cause del possibile guasto. I due sono scesi dall’automobile e si sono posizionati a bordo strada, in una situazione potenzialmente pericolosa considerato il continuo passaggio dei veicoli.

Si raccomanda prudenza a chi percorre il raccordo, mantenendo la distanza di sicurezza e prestando attenzione a eventuali veicoli fermi sulla carreggiata.