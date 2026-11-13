Reggina-Sambiase: il dato dei biglietti venduti e i settori sold out
Ancora due giorni a disposizione per arrivare al tutto esaurito
13 Novembre 2026 - 13:25 | Redazione
“Tutto pronto per un altro spettacolo da pelle d’oca, destinato a entrare nelle pagine più belle di questa stagione. Quando mancano più di due giorni a Reggina-Sambiase, il dato relativo agli spettatori ha già raggiunto e superato quota 6.000.
La tribuna laterale è sold out (così come il settore destinato agli ospiti, in curva nord), mentre tra tribuna centrale e tribuna vip sono ancora disponibili circa 700 biglietti. Poco più di 500 i posti rimasti in curva sud, cuore del tifo reggino”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google