City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina-Sambiase: il dato dei biglietti venduti e i settori sold out

Ancora due giorni a disposizione per arrivare al tutto esaurito

13 Novembre 2026 - 13:25 | Redazione

Tifosi ultras amaranto nella Curva Sud sold out del Granillo durante Reggina-Nuova Igea, sotto lo striscione

“Tutto pronto per un altro spettacolo da pelle d’oca, destinato a entrare nelle pagine più belle di questa stagione. Quando mancano più di due giorni a Reggina-Sambiase, il dato relativo agli spettatori ha già raggiunto e superato quota 6.000.
La tribuna laterale è sold out (così come il settore destinato agli ospiti, in curva nord), mentre tra tribuna centrale e tribuna vip sono ancora disponibili circa 700 biglietti. Poco più di 500 i posti rimasti in curva sud, cuore del tifo reggino”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?