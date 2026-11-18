I nerorosa si preparano alla sfida con la Reggina, recuperano tre giocatori importanti e tra questi anche un ex

Si separano le strade di Giorgio Perinetti e dell’Athletic Club Palermo. L’esperto dirigente ha deciso di interrompere la propria avventura con la società nerorosa. Secondo quanto riportato dai colleghi di PalermoToday, alla base della scelta ci sarebbero motivi personali.

L’addio dopo un anno e mezzo

Appro­dato al club siciliano nel giugno del 2025, Perinetti ha messo a disposizione della società la sua esperienza e la profonda conoscenza del calcio italiano. Nella passata stagione l’Athletic Palermo, al debutto in Serie D, aveva addirittura accarezzato il sogno della promozione in Serie C. Meno brillante l’avvio dell’attuale campionato, anche se la posizione in classifica della formazione siciliana non desta particolari preoccupazioni.

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Lunedì la conferenza stampa

Lunedì 23 novembre, alle ore 18, Giorgio Perinetti saluterà ufficialmente l’Athletic Palermo nel corso di una conferenza stampa personale. Si chiude così un importante capitolo della storia recente della società siciliana, prossima avversaria della Reggina.

Nel corso di “Pianeta Dilettanti“, invece, il Ds Clemente ha annunciato tre recuperi importanti per l’Athletic Palermo in vista della sfida di domenica contro gli amaranto. Si tratta di Varela, Mazzotta e l’ex Grillo.