Non soltanto il completamento della pista di atletica, ma anche una riqualificazione dell’intera area circostante. Ammonta a circa 4,6 milioni di euro l’importo complessivo dei lavori per il campo CONI “A. Penna” di Reggio Calabria.

A illustrare gli aspetti tecnici dell’intervento, nel corso della conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Alvaro, è stata l’assessore ai Lavori pubblici Mimma Catalfamo, al fianco del sindaco Francesco Cannizzaro.

Un percorso amministrativo e tecnico tutt’altro che semplice, reso possibile dall’individuazione di nuove risorse finanziarie e dall’adozione di una perizia di variante.

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Campo CONI, lunedì si parte dall’area esterna

La priorità sarà restituire condizioni di sicurezza ai residenti del quartiere, da mesi alle prese con i disagi provocati dal cantiere.

«Inizieremo lunedì dall’area esterna del campo CONI», ha spiegato Catalfamo, soffermandosi sulle criticità legate alla sicurezza dei cittadini e alla viabilità.

L’intervento prevede un ammodernamento della rete stradale, con l’allargamento della carreggiata, delle corsie e dei marciapiedi, oltre a lavori sui sottoservizi.

«La scommessa che ho fatto è anche quella di consegnare un ammodernamento dell’attuale viabilità, allargando le corsie, la carreggiata, i marciapiedi e facendo tutto un ragionamento sui sottoservizi».

Una pista a otto corsie e una superficie più performante

Due distinti cantieri, dunque, interesseranno la parte interna ed esterna del campo scuola. Per quanto riguarda l’impianto sportivo, l’amministrazione ha scelto di investire sulla qualità delle infrastrutture, adeguandole alle attuali esigenze dell’atletica leggera.

«Per quanto riguarda la parte interna abbiamo preferito privilegiare lo standard qualitativo dell’impianto, passando alle otto corsie, con il tappetino più performante rispetto alle attuali esigenze dell’atletica leggera».

Un intervento atteso da tempo dalle società sportive reggine e dai tanti atleti privati della possibilità di allenarsi all’interno di una delle strutture storiche della città.

Catalfamo: «Grande attenzione all’impiantistica sportiva»

L’assessore ha evidenziato le difficoltà tecniche affrontate dagli uffici comunali, ringraziando la dirigente e i responsabili del procedimento. Decisiva, secondo Catalfamo, anche la capacità del sindaco Cannizzaro di riaprire il dialogo con il Ministero.

Il recupero del campo CONI si inserisce, inoltre, in un più ampio programma di attenzione all’impiantistica sportiva cittadina.

«Stiamo ponendo una grande attenzione alla rete dell’impiantistica sportiva», ha sottolineato Catalfamo, ricordando come la carenza di strutture abbia penalizzato negli anni diverse realtà associative e tanti giovani.

La sfida adesso è trasformare gli annunci in risultati concreti. Il primo banco di prova sarà lunedì 23 novembre, con la ripartenza dei lavori nell’area esterna del campo CONI.