Giancarlo Malcore potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante dell’Altamura sta trovando poco spazio con il nuovo allenatore Giuseppe Raffaele e non è da escludere un suo addio già a dicembre.

Sulle tracce del centravanti ci sarebbero alcune società di Serie C, ma è soprattutto in Serie D che il suo nome stuzzica l’interesse dei club più ambiziosi. Un attaccante di esperienza e di categoria, capace di rappresentare un importante investimento per le squadre che puntano al salto tra i professionisti. Lo scrivono i colleghi di seried24.