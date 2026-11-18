Nissa, Giovannone infastidito dalle voci di mercato: ‘Chi chiede di andare via, andrà… in tribuna’
Cessione delle quote ma nessuna smobilitazione. Tranne che per quei calciatori...
18 Novembre 2026 - 12:00 | Redazione
Nel suo intervento ai canali ufficiali del club, il patron della Nissa Luca Giovannone ha annunciato di avere ceduto le quote (74%) ad Antonio Marrone. Un disimpegno non totale visto che la sua azienda continuerà a finanziare la società attraverso la sponsorizzazione princiaple, anticipando già investimenti per la prossima stagione, con l’obiettivo di provare a vincere il campionato. Infastidito dalle continue voci di mercato che riguardano i suoi calciatori ha dichiarato: “Riguardo alcuni calciatori importanti che pensano andare via, se qualche squadra è interessata a loro, non li contatti di nascosto, contatti la società che gli risponderà che non è interessata alla cessione di nessuno. Tranne che non si tratti di quei calciatori che guadagnano 90 mila euro netti all’anno e che hanno avuto un rendimento minimo, allora si può parlare. Gli incedibili restano incedibili e se questo incedibile volesse andare via, andrà invece in tribuna per il resto della stagione. Onorassero la maglia sudandola“.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie