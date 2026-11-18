Nel suo intervento ai canali ufficiali del club, il patron della Nissa Luca Giovannone ha annunciato di avere ceduto le quote (74%) ad Antonio Marrone. Un disimpegno non totale visto che la sua azienda continuerà a finanziare la società attraverso la sponsorizzazione princiaple, anticipando già investimenti per la prossima stagione, con l’obiettivo di provare a vincere il campionato. Infastidito dalle continue voci di mercato che riguardano i suoi calciatori ha dichiarato: “Riguardo alcuni calciatori importanti che pensano andare via, se qualche squadra è interessata a loro, non li contatti di nascosto, contatti la società che gli risponderà che non è interessata alla cessione di nessuno. Tranne che non si tratti di quei calciatori che guadagnano 90 mila euro netti all’anno e che hanno avuto un rendimento minimo, allora si può parlare. Gli incedibili restano incedibili e se questo incedibile volesse andare via, andrà invece in tribuna per il resto della stagione. Onorassero la maglia sudandola“.

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