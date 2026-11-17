L’annuncio di Luca Giovannone attraverso la pagina facebook del club: “Tifose e tifosi della Nissa ci sono delle novità. La mia agenzia per il lavoro Osmosi spa ha avuto un enorme aumento di attività con un fatturato record e quindi mi tocca tornare a girare per l’Italia ad aprire altri uffici. Per questo vi comunico che ho venduto le mie quote (74%) al dottore Antonio Marrone, il resto rimane ai soci di minoranza. Rimango come sponsor principale, la Nissa proseguirà il suo campionato in maniera dignitosa puntando il più velocemente alla salvezza. La mia azienda non abbandona la Nissa tanto è vero che questa mattina ho fatto l’ennesimo versamento. Questo non significa che si smobilita.

Ho infatti detto riguardo alcuni calciatori importanti che pensano andare via, se qualche squadra è interessata a questi calciatori, non li contatti di nascosto, contatti la società che gli risponderà che non è interessata alla cessione di nessuno. Tranne che non si tratti di quei calciatori che guadagnano 90 mila euro netti all’anno e che hanno avuto un rendimento minimo, allora si può parlare. Gli incedibili restano incedibili e se questo incedibile volesse andare via, andrà invece in tribuna per il resto della stagione. Onorassero la maglia sudandola. Vi comunico pure che per la prossima stagione come sponsor rimane sempre l’obiettivo di vincere il campionato, potrebbe essere l’anno giusto, ma ci vogliono risposte concrete da tutti, comprese le istituzioni”.

Poi il Ds Lorenzo Giovannone: “Ho accettato questo incarico con il Luca Giovannone come proprietario. Avendo ceduto le sue quote, presento le mie dimissioni“.