In vista della nuova stagione sciistica, gli appassionati si rivolgono ai sindaci Malara e Cannizzaro. Interventi urgenti sulle piste e la convocazione di un tavolo operativo

L’attesa della prima nevicata, il desiderio di rimettere gli sci ai piedi, il piacere di trascorrere una giornata sulla neve a pochi chilometri da casa. Per tanti reggini, sciare a Gambarie rappresenta molto più di una semplice attività sportiva. È una tradizione, un legame profondo con la propria montagna.

Una passione che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con difficoltà, ritardi e incertezze. E così, alle porte di una nuova stagione invernale, il gruppo sciatori Gambarie torna a far sentire la propria voce, nella speranza che quest’anno possa andare diversamente.

Attraverso una lettera aperta indirizzata a Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, e a Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, gli appassionati chiedono interventi concreti per tornare a vivere pienamente le piste dell’Aspromonte.

Un appello dai toni costruttivi, che riconosce l’impegno delle amministrazioni, ma che lascia trasparire anche la stanchezza di chi, da tempo, è costretto a convivere con l’incertezza.

“Non vogliamo un’altra stagione da “sciatori migranti”: vogliamo tornare a sciare a Gambarie!”.

Gambarie, anni tra difficoltà e riaperture

Non è la prima volta che gli appassionati degli sport invernali si rivolgono alle istituzioni. Già nel dicembre del 2024, la mancata apertura degli impianti, a seguito dell’interruzione del rapporto tra il Comune di Santo Stefano in Aspromonte e la cooperativa Asproservice, aveva alimentato polemiche e malcontento.

Nel gennaio del 2025, nonostante le abbondanti nevicate, gli sciatori reggini avevano raccontato tutta la loro amarezza attraverso la “Ballata degli sciatori migranti”. Una montagna ricoperta di neve, condizioni ideali per sciare e il rammarico di dover raggiungere altre località per coltivare una passione che potrebbe essere vissuta dietro l’angolo di casa.

La situazione si era successivamente sbloccata, grazie alla mediazione tra le parti, consentendo la ripartenza della stagione sciistica.

Un nuovo appello era arrivato nel novembre del 2025, quando il gruppo aveva chiesto garanzie sulla gestione e sulla manutenzione delle strutture esistenti, in attesa della realizzazione della nuova seggiovia.

A gennaio 2026, dopo il completamento delle verifiche tecniche e dei collaudi, era finalmente arrivato il via libera all’apertura delle piste Telese e Azzurra. Oggi, a distanza di quasi un anno, il desiderio degli sciatori è quello di non dover rivivere la stessa attesa.

La nuova seggiovia e l’urgenza di recuperare le piste

Le speranze per il futuro della stazione turistica aspromontana sono legate anche alla ricostruzione della seggiovia che collega piazza Mangeruca a Monte Scirocco, un impianto che ha rappresentato per anni uno dei simboli di Gambarie.

Nel settembre del 2025, l’amministrazione comunale aveva annunciato il finanziamento del secondo lotto dei lavori per un importo complessivo di 3,1 milioni di euro, che si aggiungono ai 900 mila euro del primo lotto. Un investimento destinato a restituire alla località montana una delle sue infrastrutture più importanti. Nell’attesa, però, gli sciatori chiedono di non rinunciare a ciò che Gambarie può già offrire.

“La neve non aspetta i tempi della burocrazia”, scrive il gruppo, segnalando come la vegetazione abbia ormai invaso parte dei tracciati delle piste Telese e Nino Martino. Da qui la richiesta di intervenire prima dell’arrivo delle nevicate, attraverso la pulizia e lo sfalcio delle piste, il taglio delle piante che ne hanno ridotto la percorribilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

La proposta degli sciatori: un tavolo operativo con tempi certi

Nessuna volontà di alimentare contrapposizioni, ma il desiderio di trovare insieme una soluzione. È questo lo spirito con cui gli appassionati si rivolgono ai due primi cittadini.

La proposta è quella di convocare un incontro operativo che coinvolga Comune, Città Metropolitana, Regione Calabria, gestori degli impianti e tecnici.

Quattro le priorità individuate dal gruppo:

Verificare quali impianti e piste possano essere recuperati e utilizzati in sicurezza.

Avviare subito la manutenzione delle piste Telese e Nino Martino.

Individuare risorse e responsabilità.

Definire un cronoprogramma degli interventi con tempi certi.

L’auspicio è che, per una volta, la prima nevicata possa essere accolta soltanto con entusiasmo, senza dover fare i conti con interrogativi e incertezze.

Gambarie, un patrimonio da custodire e valorizzare

Dietro l’appello degli sciatori c’è anche la consapevolezza di quanto Gambarie rappresenti per l’intero territorio reggino.

Una stagione sciistica significa famiglie che tornano a frequentare la montagna, bambini che imparano a sciare, turisti che raggiungono l’Aspromonte, ma anche opportunità di lavoro per albergatori, ristoratori, commercianti e operatori del settore.

La possibilità di passare dal mare alle piste innevate nel giro di pochi chilometri è una delle peculiarità più affascinanti del territorio reggino. Un privilegio che merita di essere custodito e valorizzato.

Il gruppo degli sciatori riconosce l’impegno profuso negli ultimi anni dalle amministrazioni, dai lavoratori degli impianti e dalla cooperativa Copaspro, ribadendo la propria disponibilità a collaborare. A muoverli non è il desiderio di fare polemica, ma l’affetto per una montagna che sentono propria e sulla quale non hanno mai smesso di investire speranze.

Il senso dell’intero appello è racchiuso nelle parole con cui si conclude l’a lettera’appello rivolto alle istituzioni: