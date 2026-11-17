Volti distesi, fiducia ritrovata e la sensazione di aver finalmente trovato un interlocutore pronto ad ascoltare. Si è concluso con un bilancio positivo il faccia a faccia tra il sindaco Francesco Cannizzaro e una delegazione degli assistenti socioeducativi, ricevuti nel pomeriggio di ieri dopo la protesta pacifica andata in scena in mattinata a Piazza Italia per chiedere tutele sulla propria precaria condizione lavorativa.

Intercettati all’uscita da Palazzo Alvaro, i lavoratori non hanno nascosto la propria soddisfazione per l’approccio del primo cittadino.

“È andata benissimo, il sindaco si è mostrato subito disponibile al dialogo e ci ha spiegato tutto per filo e per segno su quali saranno le prossime mosse. Nonostante l’appuntamento fosse fissato per le 18:00, è uscito personalmente prima per chiamarci e anticipare i tempi, andando incontro anche a chi veniva da fuori Reggio e doveva prendere il treno, così da dedicarci più tempo.” Leggi anche

Una svolta nel metodo e nell’ascolto

A colpire la delegazione, reduce da anni di incertezze e criticità amministrative ereditate dal passato, è stata soprattutto la volontà dell’Amministrazione di entrare subito nel merito dei problemi senza filtri burocratici.

“È stata la prima volta che abbiamo potuto parlare davvero con un sindaco. Non era a conoscenza preventiva della manifestazione di stamattina e gli è dispiaciuto, proprio per questo ha voluto accoglierci già nel pomeriggio nonostante avesse un’altra riunione in corso. Ha cercato di capire a fondo la nostra situazione, che non riguarda solo il livello provinciale ma tutta Italia, segnando punto per punto le questioni da sostenere per aiutare una figura professionale che a oggi non è ancora formalmente riconosciuta.”

Il doppio binario: tavolo tecnico locale e impegno nazionale

Dal confronto — durante il quale gli stessi assistenti hanno riconosciuto l’assenza di responsabilità in capo all’attuale guida dell’Ente per le criticità pregresse — è emersa una strategia su due fronti:

Piano locale: L’istituzione immediata di un tavolo tecnico interno per sciogliere i nodi amministrativi e superare le criticità legate al rapporto di lavoro con la Città Metropolitana, consapevole del valore quotidiano del servizio garantito dagli operatori.

L’istituzione immediata di un per sciogliere i nodi amministrativi e superare le criticità legate al rapporto di lavoro con la Città Metropolitana, consapevole del valore quotidiano del servizio garantito dagli operatori. Piano nazionale: L’impegno diretto di Francesco Cannizzaro a sollecitare Governo e Parlamento per rafforzare gli iter già avviati e spingere verso un percorso legislativo che porti finalmente al riconoscimento giuridico e formale dello status di assistente socioeducativo.

Rispetto alla tensione della mattinata, il clima al termine dell’incontro con il primo cittadino è apparso completamente ribaltato. “Siamo soddisfatti delle risposte che abbiamo avuto — hanno evidenziato le lavoratrici lasciando Palazzo Alvaro — il sindaco Cannizzaro ci ha dato soddisfazione in tutto e sappiamo che, per quanto nelle sue possibilità, ci aiuterà. Usciamo da qui molto fiduciosi”.