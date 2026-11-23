Un vestito viola (in barba ad ogni scaramanzia tipica del mondo dello spettacolo), una t-shirt nera e una buona dose di autoironia. Dario Brunori si presenta così sul palco del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, dove ieri ha portato in scena “Tuttobrunori – Canzoni e Monologhi”. E bastano pochi minuti per capire che quello al quale si sta per assistere non è un concerto tradizionale.

È qualcosa di diverso. Più intimo, personale, a tratti dissacrante. Un racconto autobiografico a 360 gradi, dove la musica si alterna alla parola, le risate lasciano spazio alla commozione e i pensieri più profondi vengono spesso alleggeriti da una battuta.

C’è tutto Brunori, come promette il titolo dello spettacolo. Ci sono la Calabria, la famiglia, gli amori, le paure, le contraddizioni, i ricordi, la politica. Ci sono i bilanci di una vita e persino le bilance, quelle con cui il cantautore scherza sul proprio peso e sui cambiamenti fisici di un uomo alle prese con la mezza età.

Il teatro-canzone di Brunori, nel segno di Giorgio Gaber

La scelta artistica è precisa: il teatro-canzone, con un evidente richiamo alla lezione di Giorgio Gaber e a quella scuola del cantautorato italiano capace di trasformare un palcoscenico in uno spazio di riflessione, ironia e confronto.

Una formula che inevitabilmente riduce lo spazio riservato alla musica, ma non quello delle emozioni. Anzi, in diversi momenti sono proprio le parole pronunciate tra un brano e l’altro a dare maggiore profondità alle canzoni.

Si parte con un monologo autobiografico, ironico e disarmante. Brunori scherza su se stesso, sul peso, sull’intelligenza artificiale, sulla sua Calabria. Poi arriva “La verità”, seguita da “La vita com’è” e, dopo un nuovo intervento parlato, da “Capita così”.

Lo spettacolo prende forma attraverso continui passaggi tra passato e presente. Il racconto si fa più intimo quando Brunori ricorda il padre, tra carte e biciclette rubate, prima di lasciare spazio a “Come stai”.

Uno dei momenti più toccanti arriva con “Figli della borghesia”, eseguita da solo al pianoforte. La dimensione teatrale si fa essenziale, la musica accompagna una riflessione personale che arriva diretta al pubblico.

Poi si torna a sorridere. Il tempo che passa, il mal di schiena, la crisi di mezza età diventano materiale per nuove battute. Tra passato e futuro trova spazio anche “Yoko Ono”.

Da De André a Guccini, fino alla politica: Brunori non rinuncia a prendere posizione

Nel viaggio dentro il proprio universo artistico non mancano i riferimenti ai grandi maestri della canzone italiana.

C’è Fabrizio De André, omaggiato con l’ironia tipica di Brunori, tra un cappello da giullare e una battuta sulla “marchetta”. C’è Francesco Guccini, evocato durante i passaggi più legati alla politica e all’impegno civile. E c’è soprattutto Gaber, la cui presenza ideale attraversa l’intero spettacolo.

Brunori non evita gli argomenti scomodi. Parla di politica, punge Matteo Salvini, scherza su una sinistra che definisce di “soia annacquata” e, con la consueta autoironia, dichiara la propria appartenenza al centrosinistra senza risparmiarle critiche.

Arriva così “L’uomo nero”, in uno dei passaggi nei quali il teatro-canzone mostra maggiormente la sua capacità di mescolare satira, attualità e riflessione sociale.

Ma c’è spazio anche per temi più dolorosi. Un monologo sul genocidio introduce “Andrà tutto bene”, proposta in una versione più intima.

Il racconto politico torna anche nel finale, attraverso una riflessione sulla bandiera e sul significato celato dietro la scelta di schierarsi, con un nuovo richiamo a Giorgio Gaber.

“Preferisco il ridicolo di prendere sempre e comunque posizione rispetto al ridicolo di chi non prende mai posizione”, dice Brunori dal palco del Cilea. Una frase che racchiude una parte importante della sua idea di cantautorato. Subito dopo arrivano “Canzone contro la paura” e “Secondo me”.

L’amore, la famiglia e i bilanci di una vita: il finale emoziona il Cilea

Ma se la politica, la satira e le contraddizioni del presente occupano una parte significativa dello spettacolo, è l’amore il filo che tiene insieme l’intero viaggio.

L’amore nelle sue tante forme. Quello romantico, quello familiare, quello per le proprie radici. Un sentimento che Brunori racconta senza idealizzarlo, attraverso dubbi, fragilità, paure e consapevolezze.

Un monologo dedicato proprio all’amore e alle sue incertezze introduce “Due come noi”.

Poi arriva “L’albero delle noci”, uno dei momenti più significativi della parte conclusiva. La canzone diventa l’occasione per riflettere ancora una volta sulla famiglia, sulla paternità, sul rapporto con il passato e sul senso del tempo che scorre.

“Misuro tutto e mi misuro con tutto”, confessa Brunori, tornando su quel bisogno di fare bilanci che attraversa l’intero spettacolo. La vita, la musica, il padre, la famiglia. Tutto sembra ricomporsi in un unico racconto, quello di un uomo che prova a fare i conti con se stesso, senza nascondere le proprie contraddizioni.

Il pubblico del Teatro Cilea è coinvolto, conquistato da uno spettacolo che ha alternato risate e commozione, lasciando spazio tanto alla leggerezza quanto ai pensieri più profondi.

Brunori saluta, ma non è ancora finita. Resta un ultimo momento, una canzone che il pubblico reggino si attende e che Brunori scherzosamente sottolinea di ‘odiare’. Da solo sul palco, con la sua chitarra, il cantautore calabrese regala al pubblico “Guardia ’82” e non potrebbe essere altrimenti, specie nella sua Calabria.

“Grazie Reggio”, dice prima di lasciare il palco.

Si chiude così un viaggio dentro Brunori. Tra ironia e sarcasmo, nostalgia e consapevolezza, ricordi e prospettive. Un teatro-canzone che rende omaggio ai grandi maestri senza rinunciare a un’identità personale.

Un racconto che attraversa la vita in tutte le sue sfumature, ma che, alla fine, torna sempre lì: all’amore.