Un video pubblicato sui social dal sindaco anticipa alcuni dettagli delle iniziative natalizie in città. Dall'8 dicembre al 10 gennaio spazio a spettacoli, artisti di strada, tradizioni e villaggi di Natale

Il Natale comincia a farsi sentire a Reggio Calabria. Mentre la città si avvicina al periodo più atteso dell’anno, arrivano le prime anticipazioni sugli eventi che accompagneranno le festività. A svelare qualche dettaglio è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso un video pubblicato sui propri canali social.

Un filmato che porta i reggini direttamente nell’atmosfera natalizia, con Babbo Natale protagonista di un tuffo fuori stagione e un viaggio tra alcuni degli scorci più conosciuti della città, illuminati e trasformati per l’occasione in uno scenario suggestivo.

Il nome scelto per l’iniziativa è “Reggio s’accende – Natale 2026”, un cartellone di appuntamenti che prenderà il via l’8 dicembre e accompagnerà cittadini e visitatori fino al 10 gennaio 2027.

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Non è ancora stato diffuso il programma completo, ma dal video condiviso da Cannizzaro emergono già alcuni degli ingredienti che caratterizzeranno le prossime festività.

Spettacoli teatrali, esibizioni degli artisti di strada, gruppi folk e villaggi di Natale faranno parte delle iniziative annunciate, con proposte rivolte a famiglie, bambini e a quanti sceglieranno di trascorrere le feste in città.

Un primo assaggio di quello che attende Reggio nelle prossime settimane, quando le atmosfere natalizie torneranno a caratterizzare strade e piazze.

Restano da conoscere, invece, le location degli appuntamenti, le date delle singole manifestazioni e gli altri eventi che andranno a comporre il calendario.

Intanto, il video pubblicato dal primo cittadino accende la curiosità dei reggini, dando ufficialmente il via all’attesa per il Natale 2026.

IL VIDEO PUBBLICATO DAL SINDACO CANNIZZARO