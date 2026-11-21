Athletic Palermo-Reggina: i convocati amaranto. Quattro andranno in tribuna
Torna a disposizione il difensore Lancini
21 Novembre 2026 - 20:29 | Comunicato
Sono 24 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Athletic Club Palermo-Reggina, gara valida per la tredicesima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 22 novembre al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, con calcio d’inizio alle ore 14:30.
Di seguito, l’elenco completo.
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