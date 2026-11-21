Il tapis roulant di Reggio Calabria, tra gli interventi più discussi degli ultimi anni sul fronte della mobilità cittadina, torna al centro dell’attenzione. Da una parte il servizio già funzionante, che durante l’estate ha visto un importante ampliamento degli orari di apertura; dall’altra il completamento del collegamento verso via Reggio Campi, per il quale si attendono novità dopo una serie di sopralluoghi tecnici.

A fare il punto è stata Domenica Catalfamo, assessore comunale, ospite dell’ultima puntata di Live Break, il format di approfondimento di CityNow.

Tapis roulant, dall’apertura a singhiozzo al servizio non stop

La prima questione affrontata riguarda il funzionamento dell’impianto esistente e la decisione dell’Amministrazione comunale di estendere gli orari, superando le interruzioni che per lungo tempo avevano caratterizzato il servizio.

«Questa estate siamo passati da un funzionamento che prevedeva la chiusura nel break del pranzo e nelle ore serali a un’apertura senza interruzioni. Abbiamo superato questo problema, devo dire anche abbastanza semplicemente sotto l’aspetto procedurale», ha spiegato Catalfamo.

Un risultato ottenuto intervenendo soprattutto sull’organizzazione del personale, senza la necessità di particolari lavori strutturali.

«Personalmente avevo contattato il direttore d’esercizio per capire cosa servisse per tenerlo aperto non stop. Era un problema di turnazione degli operatori, perché il tapis roulant segue la stessa normativa degli impianti mobili urbani, trattati alla stregua delle funivie. C’è quindi una normativa abbastanza limitante e la necessità di avere personale con determinati requisiti».

La soluzione è arrivata attraverso il rafforzamento dell’organico e una nuova distribuzione dei turni. Come già raccontato da CityNow, lo scorso agosto il Comune aveva disposto l’impiego di altri cinque dipendenti, introducendo una turnazione articolata dalle 8 del mattino alle 2 di notte, inizialmente in via sperimentale fino al 30 settembre.

L’intenzione dell’Amministrazione è mantenere questa continuità anche in futuro.

«Abbiamo provveduto in tal senso e immediatamente l’apertura è stata prevista non stop durante la giornata. Vorremmo proseguire su questo», ha sottolineato l’assessore.

Il completamento verso via Reggio Campi: sopralluoghi e verifiche tecniche

Più complessa la situazione relativa agli ultimi tratti del sistema ettometrico, con particolare riferimento al collegamento tra via Filippini e via Reggio Campi, un intervento che negli anni ha accumulato ritardi e difficoltà.

Il progetto, finanziato attraverso i Patti per il Sud per un importo complessivo di 500mila euro, comprende una galleria artificiale con un tratto orizzontale e un collegamento verticale attraverso un ascensore previsto in prossimità dello slargo delle Tre Fontane.

Già nell’ottobre 2024 l’allora assessore Franco Costantino aveva annunciato l’imminente consegna della galleria, mentre per l’ascensore si rendeva necessaria una nuova procedura di affidamento.

Adesso Catalfamo riferisce di aver avviato ulteriori verifiche per individuare una soluzione che consenta di recuperare e mettere in funzione quanto già realizzato.

«Per quanto riguarda gli ultimi tratti, avevo fatto un sopralluogo con delle ditte specializzate circa un mese fa, per capire cosa si possa ripristinare. Siamo in attesa proprio in questi giorni degli esiti», ha dichiarato.

Il nodo riguarda anche le procedure necessarie per l’eventuale attivazione dei tappeti mobili, tra collaudi, autorizzazioni e condizioni degli impianti esistenti.

«C’era tutta una questione di collaudo, messa in esercizio e obsolescenza dell’impianto già realizzato, ma condividendo alcuni percorsi è possibile che a breve si trovi un iter», ha aggiunto l’assessore.

Catalfamo: «Se non sarà a brevissimo, sarà a medio termine»

Nessuna data certa, dunque, ma la volontà dichiarata di arrivare a una soluzione. Molto dipenderà dagli esiti delle verifiche tecniche e dalla possibilità di individuare un percorso che permetta di recuperare gli impianti esistenti.

Catalfamo ha comunque ribadito l’intenzione di non lasciare incompiuto il progetto.

«Se non sarà a brevissimo, sarà a medio termine, perché chiaramente è un’opera che deve essere valorizzata».

Il prossimo passaggio sarà quindi conoscere l’esito dei sopralluoghi e capire quali interventi potranno essere effettivamente eseguiti, con quali procedure e soprattutto con quali tempistiche.

Per il tapis roulant di Reggio Calabria, dopo il miglioramento del servizio già attivo, resta aperta la partita del completamento dell’infrastruttura. Un collegamento che potrebbe rendere il sistema ettometrico ancora più utile per gli spostamenti tra il centro cittadino e la parte alta della città.