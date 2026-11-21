Serie B, clamoroso: la capolista e corazzata Palermo cade sul campo del fanalino di coda Catanzaro
Prima sconfitta per la squadra di Inzaghi dopo dodici giornate di campionato
21 Novembre 2026 - 19:59 | Redazione
Un risultato sorprendente, soprattutto per la posizione in classifica delle due squadre. Il Catanzaro, ultimo prima della sfida, riesce a mettere in difficoltà i rosanero grazie a una prestazione di grande intensità, conquistando tre punti preziosi.
Giovane, Pecorino e Mosti firmano il successo
La partita si mette subito in salita per il Palermo. Dopo appena sette minuti è Giovane, ex della sfida, a portare avanti i padroni di casa. La formazione siciliana fatica a trovare ritmo e continuità, ma riesce comunque a ristabilire la parità prima dell’intervallo grazie alla rete di Vavassori.
Nella ripresa, però, il Catanzaro torna a colpire. Pecorino riporta avanti i giallorossi, mentre Mosti firma il definitivo 3-1. Due reti favorite anche dagli errori individuali degli ospiti, incapaci di reagire alla pressione della squadra calabrese.
Palermo, primo ko e Modena a un punto
Per la formazione allenata da Filippo Inzaghi arriva così il primo stop in campionato. Una battuta d’arresto pesante, maturata al termine di una prestazione caratterizzata da difficoltà nella costruzione del gioco e numerose imprecisioni. Il Catanzaro conferma invece di essere un avversario particolarmente ostico per i siciliani, una vera bestia nera, e trova un successo importante per provare a risalire la classifica.
La sconfitta del Palermo riapre anche la corsa al vertice della Serie B. Il Modena si porta a una sola lunghezza dai rosanero, rendendo ancora più serrata la lotta per il primo posto.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie