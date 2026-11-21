"Per me - ha dichiarato Magnini - è la prima volta a Reggio Calabria da spettatore di un meeting così bello, quindi sono molto contento. Ho visto una bella atmosfera, questo è un impianto bellissimo"

Sono partite sabato mattina le gare di nuoto del Trofeo Anassilao, dopo i primi due giorni dedicati alla scoperta del territorio e all’evento che si è tenuto al cineteatro Odeon con centinaia di studenti delle scuole reggine che hanno potuto incontrare Alessio Sakara, Raoul Allegranti e assistere alla consegna dei premi Anassilao.

Presente lo special guest per la competizione natatoria Filippo Magnini. Non solo personaggio televisivo, ma anche fuoriclasse assoluto durante la sua carriera in vasca: due volte campione del mondo nei 100 metri stile libero e vincitore di una medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atene.

Magnini a bordo vasca tra selfie e complimenti all’impianto

Grande affetto per Magnini, protagonista di tanti selfie con gli atleti a bordo vasca e con le tante persone presenti al Parco Caserta Sport Village anche per il villaggio dello sport allestito.

«Per me – ha dichiarato – è la prima volta a Reggio Calabria da spettatore di un meeting così bello, quindi sono molto contento. Ho visto una bella atmosfera, questo è un impianto bellissimo».

Oltre 400 atleti per una manifestazione che si è ormai radicata nel calendario Fin. Per l’Italica Sport la soddisfazione di organizzare un trofeo che accoglie chi ama il nuoto facendo seguito alla missione quotidiana che vede la società reggina ogni giorno coltivare il sentimento dei propri atleti verso lo sport.

Magnini sin dal mattino ha iniziato a seguire le gare del Trofeo Anassilao da bordo vasca.

«C’è tanta passione, si vede. Io – ha ammesso – sono molto contento di poterne fare parte, magari anche di ispirare qualche ragazzo e speriamo che questo sia un primo incontro di tanti altri. I numeri sono molto buoni, poi ci sono ragazzi che vengono da più regioni».

Quella di Magnini come special guest potrebbe non essere una presenza sporadica.

«Questo – ha evidenziato – è un impianto polifunzionale perché c’è la palestra, la piscina, la ristorazione ed anche gli spazi all’aperto. Sto anche pensando di portare la mia academy qui a Reggio Calabria e poter insegnare qualche segreto ai ragazzi. Chissà magari in futuro…».

Al suo fianco il presidente di Italica Sport Marco Francesco Polimeni.

«Dopo Alessio Sakara e Raoul Allegranti, abbiamo accolto – ha detto – Filippo Magnini qui a casa nostra, al Parco Caserta Sport Village. Per noi è una grande soddisfazione portare a Reggio Calabria figure sportive di questo calibro e farle incontrare ai ragazzi. Pensiamo di aver dato il nostro contributo ad una città che sta puntando molto sugli eventi. Noi continueremo a impegnarci per far crescere il territorio nel nome dei valori nobili dello sport».

Per il Trofeo Anassilao sono in corso anche le gare di pattinaggio artistico e a partire da sabato pomeriggio il torneo internazionale di Mma.