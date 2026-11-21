Rapina in gioielleria a Rizziconi, arrestata una sesta persona
Le indagini avevano portato alla ricostruzione della rapina e all'individuazione dei presunti responsabili e al recupero della refurtiva, costituita da preziosi in oro e argento, per un valore di diverse migliaia di euro
21 Novembre 2026 - 16:36 | di Redazione
Una sesta persona è stata arrestata dalla Polizia in relazione alla rapina compiuta il 27 giugno scorso in una gioielleria a Rizziconi.
Le indagini dopo i cinque arresti di settembre
Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della Procura di Palmi, è giunto a conclusione degli ulteriori sviluppi delle indagini condotte da personale del Commissariato di Gioia Tauro della Polizia all’indomani dell’arresto di cinque persone – avvenuto all’inizio di settembre – ritenute responsabili a vario titolo di rapina pluriaggravata.
Le indagini avevano portato alla ricostruzione della rapina e all’individuazione dei presunti responsabili e al recupero della refurtiva, costituita da preziosi in oro e argento, per un valore di diverse migliaia di euro.
Il sesto indagato era riuscito a fuggire
Il sesto indagato era riuscito a sottrarsi alla cattura, dandosi alla fuga durante la prima operazione di polizia.
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