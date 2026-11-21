Un riconoscimento importante per Alessio Rizzotti e per tutta l‘A.S.D. Melito. Il giovane calciatore gialloblù è stato infatti chiamato a far parte della Rappresentativa Under 19 Calabria, un’opportunità significativa per mettersi in mostra e confrontarsi con alcuni dei migliori talenti del panorama calcistico regionale.



La convocazione rappresenta motivo di grande soddisfazione non soltanto per il ragazzo classe 2008, ma anche per la società melitese, che vede premiato il percorso sportivo del proprio tesserato.



Per Rizzotti si tratta di un’occasione importante per continuare il proprio percorso di crescita, indossando una maglia che rappresenta il calcio calabrese e portando con sé i colori dell’A.S.D. Melito.



Un risultato che dà valore al lavoro svolto quotidianamente e che testimonia quanto sia importante investire sui giovani e sulle loro qualità. fai un articolo giornalistico da questa notizia, non copiare il testo ma cambialo