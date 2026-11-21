Reggina: situazioni infortuni e la sensibilità di Jallow raccontata da Marchionni
Il tecnico racconta del momento difficile dell'attaccante
21 Novembre 2026 - 13:04 | Redazione
Nel corso della conferenza stampa in presentazione della gara Athletic Palermo-Reggina, mister Marchionni ha parlato anche degli infortunati: “Reis e Pellicanò ancora fuori, mi dispiace per Jallow soprattutto perchè non riesce a dare continuità agli allenamenti per poi tirare il meglio di se fuori. E’ un ragazzo sensibile, vorrebbe dare tanto, ben voluto dallo spogliatoio. Ho visto tristezza nel suo viso e questo mi dispiace davvero“.
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