Determinanti i sistemi di videosorveglianze e i sopralluoghi che hanno permesso di isolare alcune impronte digitali

Nella mattinata del 20 novembre, a conclusione di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, la Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di un ventiduenne per numerosi furti aggravati, sia consumati che tentati, posti in essere almeno dal mese di ottobre del 2025, prevalentemente ai danni di attività commerciali ubicate per lo più nel centro cittadino.

Il modus operandi dell’indagato

Il modus operandi consisteva nell’introduzione dell’indagato all’interno dei locali commerciali in orario notturno, attraverso il danneggiamento delle vetrate o delle porte di ingresso, e nella successiva sottrazione delle somme di denaro ivi presenti di cui si impossessava indebitamente, per poi allontanarsi dai luoghi.

Le attività condotte dagli investigatori hanno consentito di acquisire indiscutibili elementi a carico dell’indagato grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e ai mirati sopralluoghi effettuati che hanno permesso di isolare alcune impronte digitali riconducibili alla persona sottoposta ad indagini.

L’operazione odierna sottolinea l’impegno della Procura della Repubblica e della Polizia di Stato contro i reati predatori e per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e, pertanto, la persona sottoposta alle indagini deve essere considerata non colpevole fino a sentenza passata in giudicato.