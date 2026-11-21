Cadi Futura alla ricerca di un’altra vittoria. Squadra in salute
Gara da giocarsi al Palaluciano Anselmi di Fabbrica di Roma
21 Novembre 2026 - 11:41 | Comunicato
Sfida da prendere con le pinze. I capitolini hanno gli stessi punti in classifica dei giallo-blu.
Hanno perso all’esordio con Cosenza.pareggiato 4-4 con Formia, vinto a Messina 1-4,perso 3-4 in casa con Taranto, idem con la Lazio 7-4 e con Molise 2-8,pareggiato a Pescara 3-3 e vinto a Genova, 1-6 nell’ultimo turno.
Insomma, una squadra totalmente imprevedibile.
C’è un ex: il reggino Gabriele Ficara, in giallo-blu per parte della passata stagione.
Ugas,Iniesta Munoz,Molero,Debetio sono giocatori di sicuro affidamento.
Momento rabbioso di positività e riscatto per i giallo-blu: Quarto successo consecutivo tra Coppa della Divisione e campionato.
Percorso in crescita disegnato dal Mister Sylvio Rocha che, nei giorni scorsi, al martedì, ha ottenuto la qualificazione al quarto turno della Coppa della Divisione.
Le vittorie, non scontate a Taranto ed in casa contro Cus Molise, palesano la bontà di un gruppo che vuole trovare continuità di risultati.
Arbitrano i signori Jacopo Giannelli di Bari, Antonio Carnazza di Taranto con Vincenzo Cannistrà di Catanzaro al cronometro.
Classica diretta su FutsalTv, replica al lunedì alle ore 18 sulla Tv ufficiale Reggiotv.
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