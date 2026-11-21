Reggina: il bollettino medico riguardo l’infortunio dell’attaccante Jallow
La comunicazione arriva direttamente dalla società amaranto
21 Novembre 2026 - 11:53 | Redazione
As Reggina 1914 comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Sulayman Jallow, infortunatosi durante la gara tra Reggina e Sambiase, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane.
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