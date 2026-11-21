L’ex capitano e allenatore della Reggina Francesco Cozza ha parlato a Gazzetta del Sud degli amaranto: “Attenzione ai nerorosa. L’Athletic Palermo scenderà in campo per fermare la capolista. Sarà una gara complicata e paradossalmente sembra più semplice la trasferta della Vibonese a Lamezia che quella al “Borsellino”per gli amaranto. Con il recupero di tre pedine fondamentali si presenteranno alla sfida di domani con grande carica. Ovviamente mi auguro di sbagliarmi e spero che siano gli ospiti a vincere”.

Situazione Enna

“L’Enna? Non ci sarà il disimpegno dei gialloverdi. Ma anche se dovessero ritirarsi dal campionato, mi auguro di no, la Reggina resterebbe la grande favorita per la promozione. Soltanto la Vibonese, a mio parere, potrebbe insidiare il primato. È una compagine strutturata con elementi di qualità e al Granillo ha fatto tremare i padroni di casa“.

I preferiti di Cozza

“I miei preferiti sono Lagonigro, Toscano e Rosario Girasole. Quest’ultimo avrebbe potuto giocare in categorie superiori. È un difensore a 360 gradi con il vizietto di rendersi pericoloso anche in fase offensiva. Romairone ha costruito un organico con elementi reduci dal calcio professionistico”.

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Il Calciomercato

“Il mercato? Io lascerei le cose così come stanno. Se dovesse arrivare qualcuno, sarebbe necessario procedere anche con delle cessioni. Lotito è una garanzia e non mi preoccuperei più di tanto. Semmai toccherà alle dirette concorrenti doversi eventualmente rinforzare. Marchionni sta svolgendo un lavoro positivo e i numeri gli danno ragione. Se si vuole vedere lo spettacolo, si vada a teatro. I risultati stanno arrivando e un ko, quando capita, è fisiologico. La Reggina è in testa e, salvo sorprese, ci resterà a lungo”.

Il settore giovanile

“Sul settore giovaniile, dalle informazioni in mio possesso, nella prossima stagione ci saranno dei cambiamenti e le decisioni saranno prese direttamente da Roma. Lotito vuole intervenire in prima persona. È un anno di transizione per il vivaio”.