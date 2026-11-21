Lettera aperta al presidente Occhiuto da parte di FINTRED Calabria sulla situazione dializzati a Reggio Calabria. “Un appello affinché alle aperture e alle dichiarazioni seguano finalmente atti concreti, per superare i turni notturni e garantire ai pazienti il diritto a cure dignitose e vicine al proprio territorio”.

“Egregio Presidente,

FINTRED ha finalmente trovato un valido interlocutore istituzionale nel Direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute che, nel corso della riunione tecnica del 16 novembre, convocata in attuazione della DGR n. 683, ha affrontato con competenza e correttezza il tema dell’aggiornamento della rete nefrodialitica regionale, ponendo al centro la tutela dei diritti dei pazienti. Il Direttore si è riservato alcuni giorni per le necessarie verifiche, prima di definire il nuovo assetto e correggere le macroscopiche inesattezze numeriche riportate nel DCA n. 103 del marzo 2023.

La situazione dei trenta pazienti dializzati, tuttavia, resta immutata: continuano a sottoporsi ai trattamenti nelle ore notturne, fino all’una, quando dovrebbero poter riposare e recuperare le forze dopo una terapia tanto impegnativa.

Tutto questo sembra lasciare indifferente proprio colei che Lei, Signor Presidente, ha nominato alla guida dell’ASP, l’istituzione chiamata a tutelare la salute dei cittadini del territorio reggino.

La dottoressa Berardi, dopo aver definito questa Federazione caratterizzata da «alta litigiosità» e aver più volte espresso pubblicamente solidarietà ai pazienti dializzati, non ha ancora dato seguito, a distanza di due settimane, a quanto prospettato durante l’incontro del 6 novembre presso la sede dell’ASP di via Diana.

Il parere promesso dall’ASP e non ancora trasmesso

In quella occasione aveva infatti indicato la possibilità di avviare, insieme alla Regione e nel più breve tempo possibile, un percorso per valutare l’accreditamento del centro privato che aveva già presentato la relativa richiesta, definendolo testualmente «un varco aperto con la Regione da percorrere insieme il prima possibile». La stessa Direttrice aveva prospettato, nelle more della realizzazione del centro pubblico, prevista in un arco temporale di 6-8 mesi, l’acquisto di prestazioni dialitiche dal centro privato, anziché continuare a gravare sul GOM, ormai saturo. Una soluzione che avrebbe permesso di assistere i pazienti nelle ore diurne, a condizione del preventivo accreditamento della struttura.

A proposito di tale procedura, la dottoressa Berardi aveva inoltre dichiarato testualmente:

«La Regione avrà questo mio parere».

Eppure, da allora, per quanto risulta a FINTRED, non è stato ancora trasmesso al Dipartimento il parere sulla compatibilità tra fabbisogno e LEA, nonostante tale valutazione sia stata più volte richiesta e sollecitata dallo stesso Dipartimento Tutela della Salute. Un riscontro necessario affinché la Regione possa procedere con le proprie valutazioni e dare seguito all’iter amministrativo.

È difficile comprendere perché a una possibilità prospettata e apparentemente condivisa dalla stessa Direttrice generale non sia ancora seguito il necessario passaggio amministrativo. Quel parere potrebbe infatti sbloccare un percorso in grado di offrire ai malati trattamenti diurni, migliorando sensibilmente la loro qualità di vita e riducendo i disagi e i rischi connessi alla dialisi nel cuore della notte.

Alle dichiarazioni di solidarietà, dunque, non hanno ancora fatto seguito le iniziative amministrative prospettate. La solidarietà istituzionale, se non si traduce in decisioni e interventi concreti, rischia di restare una mera dichiarazione di principio.

La richiesta al presidente della Regione

Signor Presidente, dobbiamo forse ritenere che una Direzione generale dell’ASP possa, attraverso la propria inerzia, vanificare nei fatti gli indirizzi assunti dalla Giunta regionale, impedendone o ritardandone l’attuazione? È una questione di rispetto delle competenze istituzionali e di responsabilità amministrativa che merita una risposta chiara.

Egregio Presidente, in questi otto anni Lei è stato l’unico ad aver dimostrato un concreto e costante interesse per questa vicenda, traducendo la propria attenzione in iniziative e fatti. Proprio per questo, riteniamo che a tale impegno debba accompagnarsi una precisa responsabilità istituzionale e politica rispetto alla nomina della Direttrice generale dell’ASP e all’operato dell’azienda che è chiamata a guidare.

Le chiediamo pertanto di intervenire affinché siano rispettati gli indirizzi regionali e le indicazioni degli organismi tecnici competenti. Non è accettabile che le determinazioni del Dipartimento e della Giunta regionale restino prive di seguito operativo da parte dell’ASP, mentre i malati continuano a subirne le conseguenze.

Signor Presidente, Le rivolgiamo infine una semplice domanda: per quanto tempo ancora i pazienti dializzati dovranno sopportare questa situazione, mentre le istituzioni continuano a confrontarsi e a rinviare senza arrivare a una soluzione concreta?

Perché, mentre nei palazzi della politica si discute, per i pazienti il tempo non si ferma: ogni notte trascorsa in quelle condizioni è un’altra notte di sofferenza. E, come recita un antico adagio, mentre Roma discute, Sagunto viene espugnata.

Con osservanza”.

FINTRED Calabria

Coordinamento Regionale