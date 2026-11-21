Nato a San Luca nel 1895 e morto a Roma nel 1956, l'autore di 'Gente in Aspromonte' ha oggi un parco letterario: vita, opere e cosa prevede il progetto Alvaro 70

Corrado Alvaro è lo scrittore di San Luca, nato il 15 aprile 1895 e morto a Roma l’11 giugno 1956, che ha dato voce all’Aspromonte e ai suoi pastori con Gente in Aspromonte. Il suo nome è tornato al centro di Reggio Calabria: il 16 novembre 2026 a Palazzo Campanella è stata firmata la convenzione che istituisce il Parco letterario «Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte», a settant’anni dalla morte dello scrittore.

In breve

Corrado Alvaro nasce a San Luca nel 1895 e muore a Roma nel 1956, dopo una carriera da giornalista, narratore e autore di teatro

Gente in Aspromonte, pubblicata nel 1930, è la sua raccolta più famosa: tredici racconti, il più celebre dei quali ha per protagonisti il pastore Argirò e il figlio Antonello

Il nuovo parco letterario entra nella rete dei 33 parchi italiani (dati aggiornati al 21 novembre 2026)

Chi era Corrado Alvaro

Secondo la voce del Dizionario Biografico degli Italiani curata per la Treccani, Alvaro nasce a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, figlio di un maestro elementare e piccolo proprietario di terre. Lascia la Calabria per studiare al ginnasio e al liceo, tra Napoli, Roma e altre città, e si laurea in lettere a Milano nel 1920.

Combatte nella Prima guerra mondiale come ufficiale di fanteria e viene ferito sul Carso nel 1916. Poi sceglie il giornalismo: scrive per il Resto del Carlino e per il Corriere della Sera e dal 1922 lavora a Il Mondo, il quotidiano di Giovanni Amendola, fino alla chiusura del giornale nel 1926. Come inviato della Stampa viaggia anche in Unione Sovietica.

Di cosa parla Gente in Aspromonte

Gente in Aspromonte esce nel 1930 e viene ripubblicata nel 1931 e nel 1955. Il racconto che dà il titolo alla raccolta, come ricorda un approfondimento di Treccani Magazine, ha per protagonisti il pastore Argirò e il figlio Antonello.

La storia comincia quando i buoi del signor Filippo Mezzatesta precipitano in un burrone. Secondo la voce del Dizionario Biografico, dopo nuove violenze dei Mezzatesta Antonello si vendicherà e si rifugerà sui monti. Lo stesso approfondimento di Treccani Magazine conta tredici racconti nella raccolta e ricorda che la vittoria del premio de La Stampa la rese celebre.

Le altre opere di Corrado Alvaro

Alvaro non è stato solo lo scrittore dell’Aspromonte. Il Dizionario Biografico elenca una produzione molto varia, tra cui:

Poesie grigioverdi (1917), raccolta di versi degli anni della guerra

La siepe e l’orto (1920), il primo volume di racconti

L’uomo è forte (1938), romanzo che Treccani Magazine definisce una distopia

La lunga notte di Medea (1949), per il teatro

L’età breve (1946) e Quasi una vita (1950)

Ultimo diario, pubblicato dopo la morte, nel 1959

Da Ultimo diario viene la frase scelta per il convegno che a giugno 2026 ha ricordato lo scrittore a San Luca:

«La disperazione più grave che possa impadronirsi d’una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile» – da Ultimo diario, 1948-1956

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Cosa prevedono il Parco letterario e il progetto Alvaro 70

Il parco è stato istituito con la convenzione firmata a Palazzo Campanella dal sindaco della Città Metropolitana Francesco Cannizzaro, dal commissario straordinario dell’Ente Parco Renato Carullo, da Stanislao De Marsanich per l’Associazione Parchi letterari e da Aldo Maria Morace per il Centro internazionale di studi Alvaro, come si legge nel comunicato del Parco nazionale dell’Aspromonte.

Il Parco nazionale dell’Aspromonte spiega che i parchi letterari sono itinerari permanenti e che questo si aggiunge ai 33 esistenti in Italia. Per l’europarlamentare Giusi Princi sarà il primo vero parco letterario dedicato a uno scrittore calabrese.

Il 18 novembre la Regione ha presentato a Catanzaro anche il progetto Alvaro 70, con ricerca, convegni, pubblicazioni e percorsi per le scuole. Nel presentarlo il presidente Roberto Occhiuto ha ricordato i traguardi già raggiunti, dall’Opera Omnia all’inserimento dell’autore nelle linee guida del Ministero dell’Istruzione.

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Domande frequenti

Dove è nato Corrado Alvaro?

A San Luca, in provincia di Reggio Calabria, il 15 aprile 1895, secondo il Dizionario Biografico degli Italiani. Era figlio di un maestro elementare. Morì a Roma l’11 giugno 1956, a 61 anni.

Qual è il libro più famoso di Corrado Alvaro?

Gente in Aspromonte, uscita nel 1930 e ripubblicata nel 1931 e nel 1955. Nel racconto che dà il titolo al libro, il pastore Argirò e il figlio Antonello hanno a che fare con la famiglia Mezzatesta, dopo la perdita dei buoi.

Cos’è un parco letterario?

Secondo il Parco nazionale dell’Aspromonte, un parco letterario è un itinerario permanente. Quello dedicato ad Alvaro è stato istituito il 16 novembre 2026 e fa parte della rete dei 33 parchi esistenti in Italia.