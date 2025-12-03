Corrado Alvaro nell’Olimpo della letteratura con l’Opera Omnia, Princi: ‘Risultato storico’

"In un secolo e mezzo, mai nessuno scrittore calabrese nelle edizioni nazionali. Alvaro avrà la sua Opera al pari di Alighieri, Petrarca, Foscolo, Leopardi, Pirandello, D’Annunzio, Tasso, Verga...” così l’eurodeputata

“Corrado Alvaro, definito recentemente lo scrittore più importante del secondo ‘900, ha avuto l’istituzione dell’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia. È un risultato storico per la Calabria. In un secolo e mezzo, mai nessuno scrittore calabrese era stato ammesso nell’Olimpo delle edizioni nazionali. Alvaro avrà, finalmente, la sua Opera al pari di Alighieri, Petrarca, Foscolo, Leopardi, Pirandello, D’Annunzio, Tasso, Verga…”.

Lo afferma l’eurodeputata Giusi Princi, che aveva attivato l’iter quando era in Regione insieme al Presidente Roberto Occhiuto e grazie al progetto presentato al MIC da un Comitato promotore presieduto dal calabrese italianista Professore Aldo Morace, ritenuto il massimo studioso di Corrado Alvaro nel mondo.

Le Edizioni Nazionali sono sostenute dal Ministero della Cultura che le istituisce con apposito decreto e sostegno economico, previo parere di una Commissione di altissimo profilo.

“Questo importantissimo traguardo – evidenzia Giusi Princi – sarà per la Calabria una punta culturale di diamante nel panorama italiano, europeo e mondiale, la congiungerà più che mai all’Europa nel segno di uno scrittore che ha saputo unire nella sua opera la più alta tradizione culturale della propria terra e l’esplorazione della civiltà occidentale a lui contemporanea”.

Per l’occasione, domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 10:30 si terrà una conferenza stampa al dodicesimo piano della Cittadella regionale, a Catanzaro.

All’incontro interverranno: Giusi Princi, membro della Commissione Cultura del Parlamento europeo, Eulalia Micheli, Assessore regionale all’Istruzione, Antonella Iunti, Direttore dell’ufficio scolastico regionale, Aldo Morace, Presidente della Commissione Nazionale Opera Omnia Corrado Alvaro, la scrittrice Giusy Staropoli Calafati.