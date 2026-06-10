Inchiesta sul Ponte, Morelli: ‘Osserviamo cosa valuterà la magistratura’

Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo l’inchiesta avviata nell’ambito del progetto del Ponte sullo Stretto.

“Contrasto – ha spiegato – chi in questi mesi e anni ha sottolineato come ci siano delle divergenze tra l’Italia e l’Europa rispetto alla realizzazione di questa infrastruttura. Sottolineo come il Ponte sullo Stretto di Messina sia stato inserito proprio dall’Europa nelle principali direttrici infrastrutturali che collegano il continente e quindi l’obiettivo comune del governo italiano e del governo europeo è di ottenere il risultato”.