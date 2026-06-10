Inchiesta sul Ponte, gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici

L’avvocato Francesco Saccomanno e l’imprenditore Vincenzo Virgiglio, tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti.

È quanto emerge dall’indagine della Procura di Roma sul Ponte sullo Stretto che coinvolge anche l’ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I componenti della cricca avvicinarono, senza ottenere risultati, altri due magistrati contabili che dovevano occuparsi del dossier Ponte. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati.

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Indagine sul Ponte sullo Stretto e materiale sequestrato

Intanto sul fronte delle indagini gli inquirenti sono al lavoro sul materiale sequestrato dai carabinieri del Ros. Gli investigatori, coordinati dall’aggiunto Giuseppe De Falco, dovranno analizzare i cellulari e i pc acquisiti ieri agli indagati. Dalle carte del procedimento emerge il rapporto di vicinanza tra Miele e Virgiglio.

Il magistrato si rivolge a lui “anche per individuare architetti di sua fiducia al fine di verificare la possibilità di preventivi di importo meno elevato per lavori di progettazione e ristrutturazione delle abitazioni dei figli”.

Fonte: Ansa Calabria