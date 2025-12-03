Birra reggina premiata in Europa, Princi: ‘Da Calabria modello virtuoso di imprenditoria giovanile’

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

“Non si tratta solo – prosegue – di un riconoscimento internazionale: è il segno che una realtà nata a Reggio Calabria può distinguersi anche nella patria della birra, il Belgio, dove la competizione è tra le più difficili e prestigiose al mondo. Il fatto che tra oltre 1.700 birre provenienti da quaranta Paesi, valutate da ottanta esperti internazionali, una birra calabrese sia riuscita a salire sul podio conferma ancora una volta le qualità e le eccellenze che il nostro territorio sa esprimere. Prsdè – aggiunge – è una birra che racconta chi siamo, parla della nostra terra e del lavoro appassionato di chi crede nella qualità e nelle eccellenze del territorio, come la segale aspromontana di Canolo e il bergamotto di Reggio Calabria. Apprendere che questi sapori e profumi, così radicati nella nostra quotidianità, siano stati apprezzati da esperti provenienti da tutto il mondo, in una competizione così selettiva, è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Desidero rivolgere – continua l’On. Princi – un ringraziamento sincero a tutto il team di Funky Drop. Conosco bene il valore del lavoro quotidiano, della costanza e della passione che servono per portare avanti un progetto artigianale di questo livello. Il loro successo non è frutto del caso, ma di visione, dedizione e coraggio: dimostrano che è possibile competere con le migliori realtà mondiali senza rinunciare alla propria identità. Da eurodeputata, ma soprattutto da calabrese, vedo in questo traguardo un messaggio chiaro: la Calabria ha talenti straordinari e capacità uniche, che meritano sostegno e visibilità. Risultati come quello di Funky Drop ci ricordano che, quando si punta sulla qualità e sull’innovazione restando fedeli alle proprie radici, possiamo competere e brillare anche nei contesti più impegnativi”.