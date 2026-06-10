Reggio, torna ‘Aperti per Voi sotto le stelle’: visita al Palazzo del Governo con i volontari TCI

Ci sono luoghi che sono preziosi ma che restano invisibili. Spazi spesso chiusi, non accessibili, archivi, dimore e istituzioni che custodiscono una parte significativa del patrimonio culturale italiano. Per tre giorni, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno, questi luoghi saranno i protagonisti di un evento speciale dedicato alla scoperta, e alla riscoperta, delle bellezze del nostro Paese: torna Aperti per Voi sotto le Stelle, l’iniziativa nazionale del Touring Club Italiano dedicata alle aperture straordinarie e alla valorizzazione di luoghi d’arte e cultura grazie all’impegno dei volontari Touring.

Alla base dell’iniziativa c’è il progetto Aperti per Voi, attivo dal 2005, che rappresenta oggi uno dei modelli più strutturati di valorizzazione culturale partecipata in Italia: oltre 1.600 volontari attivi in 95 luoghi di 34 città, con più di 26milioni di visitatori accolti nel tempo.

“Aprire un luogo significa restituirlo alla comunità – dichiara Gian Domenico Auricchio, Presidente del Touring Club Italiano. – Con Aperti per Voi sotto le Stelle accogliamo il pubblico in spazi spesso inaccessibili, trasformando la visita in un’esperienza di scoperta e consapevolezza.”

Aperti per Voi sotto le Stelle 2026 ha ricevuto la Medaglia DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, un significativo riconoscimento che viene attribuito dal Presidente della Repubblica a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale.

L’evento nazionale si svolge anche con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e con il supporto di Radio Bruno.

Saranno oltre 100 gli appuntamenti in 50 città, da nord a sud, per offrire un accesso concreto e diffuso a una bellezza spesso non fruibile, ispirati a 6 filoni tematici:

i luoghi del viaggio; i luoghi della letteratura; i luoghi dei saperi e delle tradizioni; i luoghi dell’arte; i luoghi dello sport; dimore storiche, tra arte e istituzioni.

A Reggio Calabria la visita al Palazzo del Governo

A Reggio Calabria, i volontari vi accoglieranno per la visita al Palazzo del Governo sede della Prefettura, venerdì 12 e sabato 13 giugno.

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Gli orari di visita saranno i seguenti:

Venerdì 12/06 ore 10,30 – 13,00 ore 17,00 – 18,30

Sabato 13/06 ore 10,30 – 13,00.

Maestoso simbolo della rinascita urbana dopo il terremoto del 1908, fu costruito tra il 1912 e il 1921 su progetto dell’ingegnere Gino Zani, primo edificio cittadino realizzato con criteri antisismici. Si potranno scoprire l’elegante architettura in stile liberty e neoclassico e gli spazi interni di rappresentanza, con gli affreschi celebrativi dedicati alla ricostruzione della città.