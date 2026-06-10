Il Trofeo delle Regioni si tinge di calabrese: a Siderno la presentazione ufficiale delle maglie

Tutto pronto per il via ufficiale alla spedizione della pallavolo calabrese verso il prestigioso Trofeo delle Regioni, che quest’anno vedrà la Sicilia come palcoscenico della grande festa del volley giovanile italiano.

Venerdì 12 giugno (alle 19:00) la cornice del Palazzetto dello Sport di Siderno ospiterà l’attesa cerimonia di presentazione delle maglie ufficiali che le Rappresentative regionali, sia maschile che femminile, indosseranno durante la competizione del Trofeo delle Regioni in programma in Sicilia dal 22 al 27 giugno.

A legare il proprio nome a questa avventura sarà ancora una volta Sensation Profumerie, che si conferma main sponsor delle Rappresentative calabresi dopo aver già griffato con successo, nelle scorse settimane, la Coppa Calabria. Una sinergia vincente che testimonia la vicinanza del tessuto imprenditoriale locale ai valori sani dello sport giovanile.

Un parterre istituzionale di rilievo

L’importanza dell’evento e il valore sociale che il volley rappresenta per il territorio saranno suggellati dalla presenza di importanti stakeholder istituzionali. Sono infatti attesi, tra gli altri, gli interventi di: Mariateresa Fragomeni, Sindaco di Siderno; Eulalia Micheli e Giovanni Calabrese, Assessori della Regione Calabria; Salvatore Cirillo, Presidente del Consiglio regionale della Calabria; Monsignor Cesare Di Pietro, vescovo della diocesi di Locri-Gerace; Antonello Scagliola, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Calabria; Walter Malacrino, presidente regionale di Sport e Salute; Marco Mari, consigliere federale Federazione italiana Pallavolo; Domenico Panuccio, presidente Comitato territoriale Fipav Reggio Calabria; Carmelo Sestito, presidente Fipav Calabria.

La loro presenza sottolinea il forte sostegno delle istituzioni locali e regionali verso i giovani atleti che avranno l’onore e l’onere di rappresentare l’intera Calabria in una vetrina di livello nazionale.

“Questo appuntamento – sottolinea Carmelo Sestito – non è solo una presentazione sportiva, ma il simbolo di una Calabria che fa squadra. I nostri ragazzi e le nostre ragazze porteranno in Sicilia non solo il loro talento, ma l’orgoglio di un’intera regione“.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 12 giugno presso il Palazzetto dello Sport di Siderno. La stampa, gli appassionati e la cittadinanza sono invitati a partecipare per dare la giusta carica e il caloroso in bocca al lupo ai giovani talenti del volley calabrese.