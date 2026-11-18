Presentato alla Cittadella regionale di Catanzaro il progetto “ALVARO 70”, promosso e coordinato dalla Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale, con soggetto attuatore la Fondazione Calabria Film Commission, per celebrare il settantesimo anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro.

L’incontro è stato l’occasione per presentare gli obiettivi, le linee di intervento e il programma delle iniziative dedicate allo scrittore calabrese. Il programma comprende attività di ricerca, convegni, pubblicazioni, iniziative editoriali e percorsi dedicati alle scuole e alle nuove generazioni.

Sono intervenuti Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria; Maria Antonella Cauteruccio, dirigente dell’Uoa Settore Valorizzazione dei beni culturali della Regione Calabria; Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission; Giampaolo Calabrese, direttore generale della Calabria Film Commission. Presenti all’evento gli assessori regionali Eulalia Micheli (Istruzione) e Giovanni Calabrese (Turismo).

La domanda al centro di ALVARO 70

La domanda al centro di “ALVARO 70” è semplice e attuale: che cosa può ancora dirci Alvaro e quale ruolo può avere oggi la sua opera? La risposta passa dallo studio, dalla diffusione dei suoi testi, dal coinvolgimento delle nuove generazioni e dalla creazione di occasioni di confronto aperte a pubblici diversi. Il programma parte da qui: riportare Alvaro alla sua comunità e rilanciarne la voce nel dibattito culturale nazionale attraverso una rete di collaborazioni che coinvolge istituzioni, università, centri di ricerca, fondazioni, amministrazioni locali e realtà culturali del territorio.

Leggi anche

È in questa prospettiva che si inserisce il programma promosso dalla Regione Calabria, per come ha evidenziato il presidente Roberto Occhiuto:

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di restituire Corrado Alvaro ai calabresi e, soprattutto, alle nuove generazioni. Per questo abbiamo costruito un percorso che coinvolge scuole, università, istituzioni culturali e studiosi, con l’obiettivo di rendere sempre più vivo e attuale il messaggio di uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana del Novecento. “Alvaro rappresenta un’eccellenza della Calabria – ha proseguito Occhiuto – e il lavoro di ricerca portato avanti negli anni ha consentito di raggiungere risultati importanti, dalla pubblicazione dell’Opera Omnia all’inserimento dell’autore nelle linee guida del Ministero dell’Istruzione. Traguardi che testimoniano l’impegno di quanti hanno continuato a studiarne, approfondirne e divulgarne l’opera, spesso senza un adeguato sostegno istituzionale. Tra questi va ricordato il contributo determinante dell’europarlamentare Giusi Princi che, durante il suo mandato da assessore regionale all’Istruzione, ha promosso e sostenuto numerose iniziative per valorizzare la figura e il pensiero di Corrado Alvaro, favorendone la diffusione nel mondo della scuola, tra le giovani generazioni e anche oltre i confini regionali”. “Ora – ha specificato – è arrivato il momento di compiere un ulteriore passo avanti. La Regione Calabria intende affiancare e rafforzare questo lavoro, mettendo a sistema competenze, studi e progettualità affinché il patrimonio culturale rappresentato da Alvaro diventi sempre più condiviso. Non dobbiamo limitarci al ricordo di un grande autore, ma trasformarne l’eredità in una memoria collettiva capace di parlare al presente e di orientare il futuro. L’auspicio è che questo percorso produca risultati duraturi, rafforzando l’attenzione verso la formazione, la ricerca e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, con un ruolo sempre più centrale del sistema universitario. Per questo rivolgo un sincero ringraziamento a tutti gli studiosi e ai ricercatori che hanno mantenuto viva la memoria di Corrado Alvaro. La Regione – ha infine rimarcato il presidente Occhiuto – continuerà a essere al loro fianco affinché la lezione culturale e civile di Alvaro continui a generare conoscenza e consapevolezza, dalla Calabria al contesto europeo e internazionale nel quale la sua opera si colloca pienamente”.

Alvaro e il cinema

Alvaro e il cinema. Un legame intenso, profondo e ancora in parte da riscoprire. È da questa prospettiva che il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, ha voluto ricordare la figura di Corrado Alvaro, evidenziandone il contributo al mondo della settima arte.

“Quando si parla di Corrado Alvaro – ha sostenuto Grande – si pensa immediatamente al grande scrittore, al giornalista, all’intellettuale di respiro internazionale. Straordinaria anche l’esperienza nel cinema, che lui stesso definiva una ‘magnifica ossessione’. Alvaro fu sceneggiatore, soggettista e autore di dialoghi, collaborando con alcuni dei maggiori protagonisti della cultura e del cinema italiano e contribuendo alla realizzazione di numerose pellicole. Come Calabria Film Commission sentiamo il dovere di valorizzare anche questa parte della sua eredità culturale, perché racconta un autore capace di attraversare linguaggi diversi senza mai perdere la profondità del suo sguardo”.

I partner, le pubblicazioni e il programma

Tra i soggetti coinvolti nel progetto ALVARO 70 figurano la Fondazione Corrado Alvaro, il Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università della Calabria, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, il Comune di Africo, il Comune di Sant’Agata del Bianco, l’associazione Insieme per Africo APS e l’Istituto Comprensivo San Luca-Bovalino.

Leggi anche

“In qualità di presidente del Centro Internazionale di Studi Alvariani – ha dichiarato Aldo Maria Morace – posso dire con soddisfazione che stiamo portando avanti un’intensa attività editoriale. Oggi saranno distribuiti gli Atti del convegno pubblicati da Critica Letteraria ed è appena uscito Rileggendo Alvaro. Un percorso didattico, volume pensato per avvicinare i giovani all’opera di Corrado Alvaro, scrittore di straordinaria modernità, capace di cogliere i drammi e le inquietudini del Novecento. Il nostro obiettivo è portare Alvaro nelle scuole. Grazie al sostegno della Regione Calabria, che ha finanziato la stampa delle copie destinate agli istituti scolastici, ne sono già state distribuite circa 400.”

Per l’antropologo e scrittore Vito Teti, “l’opera di Alvaro conserva ancora oggi un valore straordinario non solo sul piano letterario, ma anche su quello antropologico, perché attraverso i suoi scritti ha raccontato paesaggi, culture, tradizioni e trasformazioni sociali della Calabria. Per questo i suoi libri si sono rivelati strumenti preziosi anche negli studi demo-etno-antropologici, capaci di offrire una lettura profonda della realtà e dell’identità del territorio”.

Il progetto coinvolge inoltre importanti realtà editoriali come Laruffa Editore, Media & Books, Rubbettino, Loffredo Editore e La Nave di Teseo, quest’ultima impegnata nella pubblicazione del primo volume dell’Edizione nazionale dell’Opera Omnia di Corrado Alvaro, dedicato al teatro e curato da Morace.

Tutti i partner di “ALVARO 70” intervenuti – Regione Calabria, Centro Internazionale di Studi Alvariani, università, fondazioni, istituzioni culturali e amministrazioni locali coinvolte – hanno ribadito la volontà comune di dare vita a un percorso capace di valorizzare l’eredità di Corrado Alvaro ben oltre le ricorrenze celebrative, promuovendone la conoscenza tra i giovani, sostenendo la ricerca e rafforzando il ruolo della cultura come strumento di crescita e sviluppo dei territori.