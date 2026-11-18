Ci sono qualità che emergono durante i novanta minuti e altre che si apprezzano davanti ai microfoni. Acquadro ha dimostrato di possederle entrambe. La personalità, la qualità tecnica e nella gestione del pallone, la capacità di dettare i tempi della manovra e quella lucidità che gli consente di leggere le diverse fasi della partita ne fanno un elemento prezioso per il centrocampo della Reggina.

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Acquadro, personalità anche fuori dal campo

Alle qualità tecniche si aggiunge l’onestà intellettuale. Non è così scontato, nel mondo del calcio, assumersi pubblicamente le proprie responsabilità, soprattutto dopo una vittoria, quando sarebbe più semplice soffermarsi sugli aspetti positivi. Acquadro, invece, non è andato alla ricerca di alibi nel commentare alcuni aspetti non positivi della partita vinta con il Sambiase.

«Sul loro pareggio l’ho toccata io per ultimo, purtroppo. Dobbiamo migliorare ancora la gestione di alcuni momenti, ma questa è una squadra nuova. Tutto passa dall’aspetto mentale e infatti le gare più difficili sono state quelle di Favara, Modica. Bisogna stare attenti sulle palle inattive, ci siamo fatti trovare impreparati».

La consapevolezza di poter migliorare

Un’analisi lucida, senza giri di parole, che evidenzia anche la consapevolezza dei margini di crescita di questa Reggina. Essere primi in classifica non significa aver risolto tutti i problemi, così come vincere non deve impedire di riconoscere gli errori commessi. La qualità di Acquadro si misura anche in questo. Un calciatore che sa assumersi responsabilità in campo e davanti ai microfoni, senza nascondersi dietro il risultato. Un atteggiamento che testimonia maturità e personalità, caratteristiche importanti per una squadra chiamata a vincere il campionato.