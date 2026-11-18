Athletic Palermo-Reggina, trasferta a rischio divieto: intanto stop alla vendita dei biglietti
Si attendono ulteriori determinazioni per capire se ai sostenitori amaranto sarà consentito di seguire la squadra
18 Novembre 2026 - 15:14 | Redazione
La trasferta dei tifosi della Reggina sul campo dell’Athletic Palermo finisce sotto la lente degli organi deputati alla sicurezza delle manifestazioni sportive. La gara è stata infatti rinviata alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), chiamato a individuare eventuali misure restrittive.
Contestualmente, le Leghe competenti sono state invitate a interessare le società organizzatrici affinché non venga avviata la vendita dei biglietti.
Si attendono dunque ulteriori determinazioni per capire se ai sostenitori amaranto sarà consentito seguire la squadra a Palermo. Al momento non è stato disposto alcun divieto di trasferta definitivo.
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