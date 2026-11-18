Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria esprime la propria adesione al sit-in promosso dai cittadini di Croce Valanidi, in programma giovedì 19 novembre, alle ore 8:30, in via Longhi-Bovetto, nell’area dell’ex scuola.

Una mobilitazione che nasce da una legittima richiesta di ascolto, attenzione istituzionale e rispetto per una comunità che da troppo tempo attende risposte concrete.

La vicenda del nuovo centro di accoglienza temporanea per migranti, inizialmente previsto nell’area di Bocale, in contrada Zambaldo, e successivamente trasferito a Longhi-Bovetto con determinazione dirigenziale n. 5061 del 16 ottobre 2026, impone una riflessione che non può essere liquidata come una semplice questione tecnica.

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Accoglienza e rispetto delle comunità locali

Comprendiamo le esigenze legate alla gestione dell’accoglienza e ribadiamo che la dignità delle persone, qualunque sia la loro provenienza, deve essere sempre tutelata. Ma altrettanto imprescindibile è il rispetto delle comunità locali, delle loro aspettative e del diritto a partecipare alle decisioni che trasformano i territori nei quali vivono.

A Croce Valanidi, infatti, si interviene su un’area dalla storia particolarmente complessa, già segnata dalla presenza della discarica comunale e da anni di promesse di riqualificazione rimaste in parte disattese. Un territorio che aveva finalmente intravisto nella rigenerazione di Longhi-Bovetto un’opportunità di restituzione alla collettività, con la realizzazione di spazi verdi, aree ludiche e strutture dedicate alla socialità.

Non si può ignorare che su quell’area sono stati programmati e realizzati interventi di riqualificazione per oltre 800 mila euro. Né si possono sottovalutare le preoccupazioni dei residenti rispetto alla sicurezza ambientale, alla compatibilità dell’intervento con la storia del sito e alla futura fruibilità degli spazi pubblici.

La questione non è essere contro l’accoglienza, ma pretendere che essa sia realizzata nel rispetto della dignità di tutti, delle condizioni ambientali e dei diritti delle comunità ospitanti.

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Le richieste di Casa Riformista – Italia Viva

Per queste ragioni riteniamo indispensabile:

Fare piena chiarezza sulle valutazioni tecniche e amministrative che hanno determinato il trasferimento del progetto da Bocale a Longhi-Bovetto.

Rendere pubblica tutta la documentazione relativa alla bonifica, alla sicurezza ambientale e alla compatibilità geologica e idrogeologica dell’area individuata.

Aprire immediatamente un confronto con i cittadini, le associazioni e gli organismi di rappresentanza territoriale.

Valutare concretamente soluzioni localizzative alternative, senza escludere a priori una revisione della scelta.

Garantire un programma certo di interventi di riqualificazione, servizi e opere pubbliche a beneficio dell’intero quartiere.

Reggio Calabria non può continuare a ragionare secondo la logica dei territori di serie A e dei territori di serie B. Croce Valanidi, come Bocale e tutte le periferie cittadine, merita attenzione, investimenti e una programmazione che metta al centro la qualità della vita dei residenti.

Le decisioni che riguardano i quartieri non possono essere calate dall’alto. I cittadini non chiedono privilegi, chiedono di essere ascoltati e rispettati.

Per questo saremo al fianco della comunità di Croce Valanidi nella mobilitazione del 19 novembre, sostenendo le ragioni di una protesta che richiama le istituzioni alle proprie responsabilità.

Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria