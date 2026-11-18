E’ quanto afferma Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Pd, analizzando la bocciatura dei tavoli interministeriali sulla verifica del Piano di rientro per l’anno 2025.

«Tra gli elementi più allarmanti – sottolinea – ci sono i ritardi negli screening oncologici, ancora ampiamente al di sotto delle soglie di sufficienza, e la copertura della vaccinazione antinfluenzale tra la popolazione anziana, che si ferma appena al 44,3%. Numeri che raccontano l’inadeguatezza della Calabria che non riesce a garantire persino le attività fondamentali di prevenzione e protezione della salute. Eppure, proprio la diagnosi precoce e la vaccinazione, rappresentano strumenti essenziali per salvare vite, ridurre le complicanze e alleggerire la pressione sugli ospedali».