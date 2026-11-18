Falcomatà: ‘Anche la Ragioneria dello Stato certifica il fallimento della sanità calabrese’
Il consigliere Pd analizza l'esisto sulla verifica del piano di rientro 2025: "Insufficienti screening oncologici e solo il 44,3% di anziani vaccinati contro l'influenza"
18 Novembre 2026 - 14:47 | Comunicato stampa
«Anche la Ragioneria generale dello Stato certifica le profonde criticità della sanità calabrese. Criticità che riguardano, soprattutto, la capacità di garantire ai cittadini servizi adeguati».
E’ quanto afferma Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Pd, analizzando la bocciatura dei tavoli interministeriali sulla verifica del Piano di rientro per l’anno 2025.
«Un verdetto – secondo Falcomatà – che dovrebbe imporre alla Regione una seria assunzione di responsabilità».
Screening oncologici e vaccinazioni antinfluenzali: i ritardi
«Tra gli elementi più allarmanti – sottolinea – ci sono i ritardi negli screening oncologici, ancora ampiamente al di sotto delle soglie di sufficienza, e la copertura della vaccinazione antinfluenzale tra la popolazione anziana, che si ferma appena al 44,3%. Numeri che raccontano l’inadeguatezza della Calabria che non riesce a garantire persino le attività fondamentali di prevenzione e protezione della salute. Eppure, proprio la diagnosi precoce e la vaccinazione, rappresentano strumenti essenziali per salvare vite, ridurre le complicanze e alleggerire la pressione sugli ospedali».
«Siamo di fronte – continua Falcomatà – ad un’arretratezza ormai strutturale della sanità territoriale. Se quasi un anziano su due resta fuori dalla copertura antinfluenzale, significa che qualcosa nell’organizzazione dei servizi non sta funzionando. A questo si aggiungono i ritardi nella realizzazione della rete territoriale, con Case e Ospedali di Comunità che rischiano di rimanere strutture senza una reale capacità di risposta se non vengono dotate di personale e organizzazione. È proprio sul territorio che si valuta la qualità di un sistema sanitario che deve essere capace di prevenire, intercettare i bisogni, assistere le persone fragili e garantire cure vicine ai cittadini».
«La sanità non si misura soltanto con i bilanci e con gli annunci sui risultati finanziari», ricorda, in conclusione, il consigliere regionale del Pd che ritiene «necessaria la possibilità di effettuare uno screening nei tempi giusti e ricevere assistenza senza dover percorrere decine o centinaia di chilometri. Il miglioramento dei conti non può diventare un alibi per nascondere le carenze nell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza».
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