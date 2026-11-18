Una giornata storica per la cultura calabrese, resa ancora più emozionante dalla voce e dai gesti delle nuove generazioni. Giorno 16 Novembre nell’Aula consiliare di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria, è stato ufficialmente istituito il Parco letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte”. Si tratta del primo parco letterario dedicato a un autore calabrese, che entra a far parte della rete dei 33 esistenti in Italia proprio in occasione del settantesimo anniversario della scomparsa del celebre scrittore di San Luca.

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Ad aprire i lavori istituzionali sono stati 46 alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Telesio-Montalbetti” di Reggio Calabria. I giovani studenti hanno regalato alla platea un momento di altissimo valore civico ed emotivo eseguendo l’Inno d’Italia attraverso la voce del coro e la contemporanea interpretazione nella Lingua dei Segni Italiana (LIS).

A presentare con orgoglio gli studenti all’inizio della cerimonia è stata l’europarlamentare Giusi Princi, promotrice del progetto già nel suo precedente ruolo di vicepresidente della Regione Calabria con delega alla Cultura. Nel suo intervento introduttivo, la Princi ha voluto rimarcare il valore fondamentale di una cultura realmente accessibile e inclusiva, indicando nella presenza dei ragazzi dell’IC Telesio-Montalbetti l’esempio concreto di una scuola capace di abbattere ogni barriera.

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La scelta dell’istituto e la mission educativa

La partecipazione dell’istituto reggino a un appuntamento così prestigioso non è stata casuale. La scelta rappresentativa si inserisce infatti in piena continuità con la mission educativa fortemente voluta e guidata ormai da tempo dalla Dirigente Scolastica Marisa Guglielmina Maisano. Sotto la sua lungimirante guida, l’IC Telesio-Montalbetti ha fatto dell’inclusione non un semplice obiettivo didattico, ma il pilastro identitario della propria comunità educante, promuovendo costantemente progetti che valorizzano ogni linguaggio e ogni talento, affinché nessuno resti mai indietro.

“La cultura è davvero tale solo quando parla a tutti e di tutti” e “Dove c’è inclusione, c’è futuro” sono i principi che animano quotidianamente l’azione della Dirigente Maisano e del corpo docente, perfettamente incarnati dall’esibizione di Palazzo Campanella. Unire il canto alla Lingua dei Segni durante l’Inno nazionale ha rappresentato un gesto potente: un simbolo di unità, cittadinanza attiva e rispetto delle diversità, in pieno dialogo con l’opera di Corrado Alvaro, che della dignità umana e dell’identità delle persone ha fatto il cuore della sua letteratura.