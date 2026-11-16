Reggio, nasce il Parco letterario Corrado Alvaro. Princi: ‘La cultura volano di crescita economica e sociale’

Una giornata storica per la Calabria, per l’Aspromonte e per il futuro culturale e turistico del territorio. Nasce ufficialmente a Reggio Calabria il Parco letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte”, nel settantesimo anniversario della scomparsa di uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento.

Questa mattina, lunedì 16 novembre, a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, si è tenuta la cerimonia istitutiva del Parco, alla presenza di rappresentanti istituzionali, sindaci, esponenti del mondo culturale e associativo e oltre 400 studenti.

Un progetto fortemente voluto dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dall’europarlamentare Giusi Princi, che ne ha seguito l’iter sin dai tempi del suo incarico di vicepresidente della Regione con delega alla Cultura.

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Princi: «La cultura volano della crescita»

Non soltanto un omaggio alla memoria dello scrittore di San Luca, ma uno strumento attraverso il quale generare nuove opportunità di sviluppo per l’intero territorio aspromontano.

«Il parco nascente diventerà lo snodo principale di un’importante filiera che, partendo proprio dalla cultura, andrà a determinare sinergie di carattere interistituzionale importanti – ha spiegato Giusi Princi –. Andrà a coinvolgere l’agroalimentare, l’artigianato, a garantire un turismo delle radici, un turismo scolastico regionale e nazionale e a dare linfa importante al territorio».

L’obiettivo è costruire un modello di sviluppo che sappia coniugare il patrimonio letterario con le risorse naturali, le tradizioni e le attività produttive locali.

«La cultura volano della crescita, non solo culturale e sociale, ma anche economica, perché intorno a questo parco nasceranno delle importanti strutture ricettive, degli itinerari sensoriali che permetteranno di apprezzare e valorizzare l’importante patrimonio naturale e antropico».

Corrado Alvaro entra nella rete nazionale dei Parchi letterari

Con l’istituzione del Parco dedicato a Corrado Alvaro salgono a 33 i Parchi letterari italiani. Un riconoscimento che inserisce lo scrittore calabrese accanto a figure centrali della letteratura italiana come Virgilio, Petrarca, Verga e Pirandello.

«Andremo a modificare la geografia nazionale e mondiale dei parchi letterari. Finalmente Corrado Alvaro, nel settantesimo dalla sua scomparsa, entrerà nel novero dei grandi parchi letterari. È una giornata di festa, di gioia, è una giornata storica».

Oltre 400 studenti a Palazzo Campanella

Particolarmente significativa la risposta del mondo scolastico. La presenza di oltre 400 studenti ha reso necessario l’utilizzo dell’Aula del Consiglio regionale, con il consenso del presidente Salvatore Cirillo.

Una partecipazione che testimonia, secondo l’europarlamentare, l’interesse delle nuove generazioni e la volontà delle istituzioni di lavorare insieme.

«La grande partecipazione degli studenti, il coinvolgimento del mondo associativo, culturale e politico significa che facciamo sistema. Andremo a costruire intorno al Parco letterario di Corrado Alvaro un’importante filiera che, partendo proprio dalla cultura e dalla conoscenza delle sue opere, valorizzerà gli ambienti e i contesti che le hanno ispirate».

La musica per raccontare le radici calabresi

Ad arricchire la cerimonia anche la presentazione in prima mondiale di un brano dedicato a Corrado Alvaro, ai luoghi dell’Aspromonte e all’identità calabrese, con Carmen Floccari.

«Le nostre radici, l’identità calabrese, attraverso anche l’arte della musica, si vanno a esprimere e a rappresentare. Questa è la prima di una grande sinergia che vedrà tutti quanti intorno a un tavolo, tutti quanti insieme per valorizzare la nostra amata e bellissima terra», ha aggiunto Princi.

La convenzione istitutiva e il ruolo delle istituzioni

La convenzione istitutiva del Parco letterario vede il coinvolgimento di quattro soggetti: il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte Renato Carullo, il presidente del Centro Internazionale di Studi “Corrado Alvaro” Aldo Maria Morace e il presidente dell’Associazione Parchi letterari nazionali e mondiali Stanislao De Marsanich.

Una nuova prospettiva per San Luca e per l’intero Aspromonte, chiamati a riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio attraverso la letteratura, il turismo, le tradizioni e il coinvolgimento delle comunità locali. Una possibilità di riscatto che parte dalle parole di Corrado Alvaro e guarda al futuro delle nuove generazioni.