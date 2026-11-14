Nasce il parco letterario Corrado Alvaro, Princi: ‘Svolta storica e opportunità di riscatto’

Lunedì 16 novembre, alle ore 10, presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, a Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di istituzione del Parco letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte”, fortemente voluto dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che ha promosso il progetto nel suo precedente ruolo di Vicepresidente della Regione Calabria, con delega alla Cultura, continuando a seguirne l’iter anche in qualità di componente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo.

Un progetto che pone al centro la figura e l’opera di uno dei massimi esponenti della letteratura italiana del Novecento e che intende custodire e valorizzare il profondo legame tra la sua produzione letteraria, la sua terra e l’identità culturale dell’Aspromonte.

Leggi anche

La Convenzione istitutiva e i presenti

Durante l’evento sarà sottoscritta la Convenzione istitutiva del Parco, che vedrà quali firmatari il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, On. Francesco Cannizzaro, il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Dott. Renato Carullo, il Presidente dell’Associazione Parchi letterari nazionali e mondiali, Dott. Stanislao De Marsanich, e il Presidente del Centro Internazionale di Studi “Corrado Alvaro”, Prof. Aldo Maria Morace, promotore del progetto.

Oltre all’europarlamentare Giusi Princi, saranno presenti: il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo; l’Assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli (in videocollegamento); l’Assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria Filomena Iatì e il Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, Antonino Cama, per gli indirizzi di saluto.

I Parchi Letterari sono percorsi permanenti nei luoghi di vita e di ispirazione di scrittori e poeti, attraverso itinerari, attività culturali e manifestazioni che rendono fruibile il patrimonio letterario, storico e ambientale.

Le parole di Giusi Princi

“È una svolta storica per la Calabria, che si realizza nel settantesimo anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro”, spiega l’On. Giusi Princi. “Si tratta del primo vero parco letterario della regione – prosegue – che andrà a modificare la geografia mondiale dei Parchi. Con l’istituzione del Parco dedicato allo scrittore calabrese, infatti, l’Italia raggiungerà il numero di 33 parchi letterari”.

“Il Parco dedicato a Corrado Alvaro – aggiunge – consentirà di sviluppare itinerari di turismo culturale, ambientale, enogastronomico e artigianale, valorizzando San Luca e le aree limitrofe, terra di grandi scrittori come Saverio Strati e Mario La Cava. Una straordinaria opportunità di riscatto culturale e di rilancio economico per un territorio la cui immagine pubblica è stata a lungo condizionata da una narrazione prevalentemente incentrata sulle vicende di criminalità organizzata. Il Parco intende contribuire a restituire centralità alla sua identità, fatta di straordinaria ricchezza paesaggistica, patrimonio letterario, tradizioni, saperi e comunità”.