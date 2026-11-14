Accoglienza migranti e depuratore, il Comitato Ravagnese: ’30 anni di promesse disattese’

“C’è una questione che va ben oltre la vicenda di Croce Valanidi e che riguarda il modo in cui, troppo spesso, vengono considerate e trattate le periferie della nostra città.

È una questione di rispetto, di dignità, di credibilità delle istituzioni e, soprattutto, di giustizia nei confronti dei cittadini.

Per circa trent’anni, la comunità di Croce Valanidi, e in particolare quella di località Loghi Bovetto, ha convissuto con la presenza di una discarica sul proprio territorio. Un sacrificio enorme, accettato anche sulla base di una promessa: una volta bonificata l’area, quel luogo sarebbe stato restituito alla collettività attraverso la realizzazione di una scuola e di un parco pubblico.

Una promessa che rappresentava non soltanto una compensazione per i disagi subiti, ma soprattutto un impegno concreto verso il futuro di un territorio troppo a lungo penalizzato.

Oggi, a distanza di trent’anni, quella comunità si trova davanti a una prospettiva completamente diversa: destinare l’area alla realizzazione di un centro di accoglienza per migranti.

Ed è proprio qui che sorgono interrogativi ai quali riteniamo doveroso dare risposte chiare.

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Le domande sul sito di Croce Valanidi

Se la scuola e il parco non sono stati ancora consegnati alla cittadinanza perché permangono dubbi sulle condizioni di salubrità dell’area, come può quello stesso luogo essere considerato idoneo ad accogliere esseri umani?

Se l’area non è sicura per i nostri bambini, come può esserlo per i migranti?

Perché è bene chiarire un principio fondamentale: i migranti sono persone, con la stessa dignità e lo stesso diritto alla salute e alla sicurezza di chiunque altro.

Non possono esistere due differenti criteri di tutela della salute a seconda di chi debba utilizzare un determinato spazio.

Se, invece, le condizioni ambientali sono state definitivamente ripristinate e l’area risulta pienamente sicura, allora la domanda diventa un’altra, altrettanto legittima:

Perché non restituire finalmente alla comunità la scuola e il parco promessi trent’anni fa?

Perché cambiare la destinazione di un’area sulla quale esiste un impegno storico nei confronti dei cittadini, senza prima confrontarsi con loro?

E perché non individuare, per le esigenze dell’accoglienza, altre strutture e collocazioni che rispondano pienamente ai requisiti logistici, sanitari e funzionali previsti per la specifica tipologia di centro?

Non si tratta di essere favorevoli o contrari all’accoglienza. E sarebbe profondamente sbagliato trasformare questa vicenda in una contrapposizione tra residenti e migranti.

Qui non si stanno mettendo in discussione i diritti di qualcuno. Si sta chiedendo che vengano rispettati i diritti di tutti.

C’è poi un altro aspetto che consideriamo particolarmente grave: l’assenza di un reale percorso di confronto con la popolazione.

Si parla continuamente di partecipazione popolare, di ascolto dei territori, di amministrazione condivisa e di cittadinanza attiva. Ma quale significato possono avere queste parole se poi le decisioni che incidono profondamente sulla vita di una comunità vengono assunte senza coinvolgerla? La partecipazione non può essere soltanto uno slogan da utilizzare nelle occasioni pubbliche. Deve diventare un metodo concreto di governo del territorio.

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Il Comitato di Ravagnese e il depuratore

Il 5 novembre scorso, in occasione dell’incontro pubblico tenutosi a Croce Valanidi, anche il Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello ha voluto essere presente, per ascoltare direttamente le preoccupazioni dei cittadini e manifestare la propria attenzione verso una vicenda che non può essere considerata esclusivamente locale.

Perché ciò che oggi accade a Croce Valanidi richiama inevitabilmente quanto già vissuto da altre comunità della periferia reggina.

Ravagnese, ad esempio, ha dovuto subire l’imposizione di un impianto di depurazione che ha profondamente trasformato il territorio, comportando l’abbattimento di estese coltivazioni di bergamotto, patrimonio agricolo, paesaggistico e identitario della nostra terra.

Un’infrastruttura realizzata, peraltro, in prossimità di abitazioni già esistenti e che, ancora oggi, secondo le numerose e ricorrenti testimonianze dei residenti, rappresenta una seria criticità per la vivibilità del quartiere.

I cattivi odori che interessano l’area circostante costringono spesso le famiglie a tenere chiuse finestre e imposte, limitando persino la possibilità di godere liberamente della propria abitazione e degli spazi esterni.

Una situazione che si ripercuote anche sulla fruizione degli spazi pubblici. Il parco sottostante Piazza Fontana, che avrebbe dovuto rappresentare un luogo di incontro, socializzazione e svago per le famiglie del quartiere, non ha mai conosciuto una reale e continuativa utilizzazione, anche a causa dei cattivi odori che caratterizzano la zona.

È un paradosso che merita una riflessione: si realizzano spazi destinati alla collettività, ma le condizioni ambientali circostanti ne compromettono concretamente la possibilità di utilizzo.

E così, a un sacrificio territoriale già significativo, si aggiunge una penalizzazione quotidiana che incide sulla qualità della vita dei cittadini.

Nessuno mette in discussione la necessità di infrastrutture pubbliche indispensabili, come gli impianti di depurazione. Ma è altrettanto legittimo chiedersi perché siano sempre determinati territori a dover sopportare il peso delle scelte urbanistiche e infrastrutturali, spesso sacrificando ambiente, paesaggio e qualità della vita, senza che vengano affrontate e risolte le criticità che ne derivano.

Croce Valanidi con la discarica, Ravagnese con il depuratore: storie differenti, ma accomunate dalla sensazione che alle periferie venga chiesto soprattutto di accettare sacrifici, mentre il diritto a ricevere servizi, investimenti, opere di riqualificazione e condizioni di vita dignitose rimane troppo spesso in secondo piano.

Non possiamo continuare ad accettare che le periferie siano considerate territori nei quali collocare ciò che altrove risulta difficile realizzare, salvo poi dimenticare gli impegni assunti nei confronti di chi quei territori li vive quotidianamente.

Le periferie non sono territori di serie B. Sono comunità fatte di persone, famiglie, bambini, anziani, storie e aspettative che meritano la stessa attenzione riservata a ogni altra parte della città.

Le richieste alle istituzioni

Per questo riteniamo indispensabile che le istituzioni competenti facciano piena chiarezza sullo stato della bonifica di Croce Valanidi, sulle certificazioni ambientali e sanitarie dell’area, sulla destinazione originariamente prevista e sulle motivazioni che avrebbero portato a ipotizzarne un utilizzo differente.

Allo stesso modo, riteniamo necessario che le problematiche di vivibilità segnalate dai residenti di Ravagnese in relazione al depuratore trovino finalmente attenzione e risposte concrete, anche attraverso verifiche e interventi che consentano di restituire piena fruibilità agli spazi pubblici, a cominciare dal parco sotto Piazza Fontana.

Chiediamo inoltre che venga avviato un confronto pubblico e trasparente con i residenti di Croce Valanidi, prima di assumere decisioni definitive.

Non chiediamo privilegi. Chiediamo coerenza, trasparenza e rispetto degli impegni.

Una comunità che ha sopportato per trent’anni il peso di una discarica non può essere chiamata, ancora una volta, ad accettare passivamente una decisione sul proprio futuro.

E soprattutto non può essere messa nella condizione di dover scegliere tra il diritto dei propri figli ad avere una scuola e un parco e il diritto di altre persone a essere accolte dignitosamente.

Sono diritti che possono e devono convivere.

La vera accoglienza non si costruisce sacrificando i diritti di una comunità. E la vera riqualificazione delle periferie comincia mantenendo le promesse fatte ai cittadini e garantendo condizioni di vita dignitose a chi quei territori li abita.

Il Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello continuerà a seguire con attenzione questa vicenda, nella convinzione che la solidarietà tra territori e la difesa dei diritti dei cittadini siano elementi fondamentali per costruire una città più giusta, inclusiva e rispettosa delle proprie comunità”.