Falsi allarmi bomba nelle scuole, Piantedosi: ‘Minacce seriali da ritenere inattendibili’

“È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”.

È uno degli “indirizzi per il coordinamento informativo e l’adozione di misure di sicurezza” oggetto della direttiva trasmessa a prefetti, questori e vertici delle forze dell’ordine dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo gli allarmi bomba arrivati via email a migliaia di scuole nei giorni scorsi.

Leggi anche

Quando le minacce sono considerate inattendibili

“Ciò, salvo che emergano specifici e ulteriori elementi di rischio – si legge nel documento – come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione, anche mediante impianti di videosorveglianza, di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”.

Le verifiche dei questori e le eventuali evacuazioni

“Nel caso in cui emergano elementi che rendano plausibile la minaccia – specifica la direttiva – il questore potrà disporre, secondo le circostanze, l’effettuazione delle verifiche ritenute opportune e l’adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza, senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi. Solo ove ritenuto necessario, proporrà al prefetto l’evacuazione della struttura o sito interessato. Resta fermo il rispetto delle disposizioni vigenti, dei piani di emergenza previsti e delle competenze delle autorità e degli organismi tecnici preposti alla sicurezza”.

“Le segnalazioni di minaccia in questione – premette la direttiva – non costituiscono attacchi informatici e, pertanto, il presente atto di indirizzo non riguarda in alcun modo gli eventi cyber e non interviene sulla disciplina e sulle relative procedure di prevenzione ed investigative. La gestione degli incidenti di sicurezza informatica e le conseguenti attività di indagine e di resilienza restano affidate alle autorità e alle organizzazioni competenti (polizia postale e per la sicurezza cibernetica, Acn e Dnaa), secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Leggi anche

Piantedosi: attenzione alla comunicazione sugli allarmi bomba

“La gestione delle minacce seriali richiede particolare attenzione anche rispetto alle modalità della comunicazione pubblica, considerato che la diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione”. È la raccomandazione contenuta nella direttiva inviata a prefetti e questori dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, all’indomani delle minacce pervenute via email a migliaia di istituti scolastici di tutta Italia.

“D’intesa con le amministrazioni interessate – raccomanda il ministro -, dovrà pertanto essere favorita una comunicazione tempestiva e coordinata, improntata a criteri di chiarezza, equilibrio e cautela. Occorrerà, in particolare, evitare che la diffusione di informazioni non verificate o la rappresentazione indifferenziata delle segnalazioni contribuiscano ad alimentare situazioni di allarme non giustificate”.

Fonte: AGI