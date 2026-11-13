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Piano idrico del MIT, Salvini: ‘64,9 milioni per quattro interventi in Calabria’

Il vice premier ha presentato i finanziamenti previsti dal secondo stralcio del PNIISSI: "Rafforziamo l'impegno per garantire acqua a cittadini e imprese calabresi"

13 Novembre 2026 - 17:37 | Comunicato stampa

Il ministro Matteo Salvini parla al microfono durante un intervento pubblico

64,9 milioni di euro per quattro interventi in Calabria, con la sicurezza dell’approvvigionamento di Crotone e il recupero degli invasi tra le priorità. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha presentato ieri mattina, nel corso della Cabina di regia per la crisi idrica, i finanziamenti previsti dal secondo stralcio del PNIISSI, il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

La quota principale, 34,42 milioni, sostiene il nuovo tratto terminale della condotta Calusia-Crotone, dal partitore Praticello al potabilizzatore Neto. Un collegamento decisivo per l’acqua destinata alla città, dove le rotture delle adduzioni hanno provocato interruzioni del servizio e disagi ai cittadini.

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Gli altri interventi in Calabria

Altri 5,35 milioni riguardano il primo stralcio di sicurezza della diga Farneto del Principe, nel Cosentino, e 4,86 milioni il collegamento tra gli impianti irrigui Turrina e Angitola, con una vasca di compenso.

Ai 44,63 milioni di nuovi finanziamenti si aggiungono 20,27 milioni per riproporre il finanziamento della diga sul Lordo, a Siderno, già selezionata nel primo stralcio: messa in sicurezza dell’accesso alla camera di manovra delle paratoie e ripristino della funzionalità dell’invaso.

Salvini rafforza l’impegno per garantire acqua a cittadini e imprese calabresi, intervenendo su una condotta strategica per Crotone, sulla sicurezza delle dighe e sull’affidabilità delle reti al servizio dei territori.

Le opere per la Calabria rientrano nel piano nazionale da 896,5 milioni per 59 interventi. Il PNIISSI supera così 1,62 miliardi; considerando anche PNRR e SFNIISSI, le risorse in campo per le infrastrutture idriche superano 6,5 miliardi di euro.

Il percorso prosegue con l’intesa in Conferenza Unificata e il decreto di ripartizione, quindi con le convenzioni con i soggetti attuatori.

Così una nota del MIT.

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