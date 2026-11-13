Boiko, l’opposto emergente della Domotek Volley Reggio Calabria: ‘Voglia di migliorare e vincere insieme’

Da casa Domotek Volley Reggio Calabria parla l’emergente Boiko. L’opposto classe 2005, dopo un’estate pazzesca che l’ha visto scalare gradi e posti nella nazionale ucraina partendo dalle giovanili, e dopo l’ascesa della sua precedente squadra, la Tonno Callipo, condotta fino alla A3 a suon di schiacciate, sta viaggiando a cifre importanti e significative anche in Serie A2 Credem, due piani più in alto rispetto alla sua precedente categoria.

Un salto di qualità notevole per il giovane atleta, che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel roster calabrese e che lancia la sfida verso la gara di domenica in casa del forte Fano.

“Direi che la Serie A2 Credem è un campionato davvero competitivo – esordisce Boiko -. Essendo un giocatore giovane, mi trovo in una situazione molto diversa, e la Serie A2 è l’ideale per il mio percorso. Ho giocato quattro partite in categoria e il mio obiettivo è migliorare passo dopo passo; è un campionato perfetto per la mia crescita, anche dal punto di vista fisico. Sono contento di giocare in questo campionato”.

Sulla situazione della squadra, nonostante l’ultima sconfitta, il giovane opposto mantiene la fiducia: “Anche se abbiamo perso l’ultima partita, sono convinto che faremo meglio nelle prossime uscite, anche perché è andata male veramente per qualche tocco in più a favore dei nostri avversari, ai quali vanno i meriti del successo: abbiamo smosso la classifica ugualmente ma abbiamo grandi margini di miglioramento individuale e collettivo e vogliamo regalare grandi gioie al pubblico di Reggio Calabria”.

Sul percorso di crescita del team: “Abbiamo vinto le prime due partite, mentre le ultime due le abbiamo perse combattendo, una delle quali contro la quotatissima Grottazzolina. Credo che stiamo facendo progressi, sia a livello mentale che fisico, un passo alla volta”.

Infine, uno sguardo al prossimo impegno: “So che il prossimo avversario, il Fano, è una squadra molto forte, combatteremo”.