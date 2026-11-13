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Borse di studio universitarie, alla Calabria 51,7 milioni di euro dal MUR

Il Ministero aumenta le risorse per le borse di studio universitarie in Calabria nel 2026/2027: il 24,3% in più rispetto allo scorso anno

13 Novembre 2026 - 15:14 | Comunicato stampa

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Aumentano le risorse destinate dal Ministero dell’Università e della Ricerca alle borse di studio degli studenti universitari della Calabria per l’anno accademico 2026/2027. Il finanziamento ammonta a 51,7 milioni di euro, secondo quanto previsto dal riparto del Fondo Integrativo Statale (FIS), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro Anna Maria Bernini.

Per la Calabria si tratta di un incremento del 24,3% rispetto all’anno accademico precedente, con uno stanziamento che passa da 41,6 a 51,7 milioni di euro. A livello nazionale, il MUR ha messo a disposizione 845,8 milioni di euro, il 19,5% in più rispetto allo scorso anno e il 175% in più rispetto al 2020.

La dichiarazione del Ministro Bernini e i dati nazionali

“Il diritto allo studio deve tradursi in opportunità concrete per tutti i giovani. Le risorse in più che destiniamo alla Calabria rappresentano un investimento per garantire agli studenti la possibilità di intraprendere e proseguire il proprio percorso universitario, senza che le condizioni economiche diventino un ostacolo. Il nostro obiettivo è fare in modo che a decidere il futuro di ogni studentessa e di ogni studente siano le capacità e le aspirazioni, non le possibilità della famiglia”, dichiara il Ministro Bernini.

Il rafforzamento dei finanziamenti punta a consolidare i risultati raggiunti nel diritto allo studio. Nell’anno accademico 2024/2025, a livello nazionale, ha ricevuto la borsa di studio il 99,8% degli studenti idonei, per un totale di 299.618 beneficiari. Ai finanziamenti del MUR si aggiungono le risorse regionali, pari ad almeno il 40% della quota statale assegnata.

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