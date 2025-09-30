Reggio, accordo UniRC – ATAM: mobilità gratuita per gli studenti ed il personale universitario

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria rafforza il suo volto di comunità sempre più inclusiva che si distingue per le azioni e i percorsi di equità, accessibilità e solidarietà messi in atto a sostegno dei giovani. In questa direzione va la decisione di estendere la copertura dei servizi di trasporto pubblico gratuiti per studenti e personale universitario, che avranno così la possibilità di viaggiare su alcune linee di trasporto urbano nel comune di Reggio Calabria.

L’accordo con ATAM e le nuove agevolazioni

Il servizio, attivato dall’Ateneo reggino con ATAM, introduce ulteriori agevolazioni nella mobilità per la comunità studentesca all’interno del territorio metropolitano, realizzando un significativo salto di qualità.

Inizialmente l’accordo comprendeva le linee 27 e 28, che coprono i territori a sud dell’area urbana e in particolare il collegamento dall’aeroporto fino ai plessi universitari di Architettura, Giurisprudenza/Economia, Scienze Umane, Ingegneria ed Agraria.

L’ampliamento del servizio di trasporto gratuito

Dall’anno accademico 2025-2026 si amplia la rete dei trasporti gratuiti per gli studenti della Mediterranea nella città di Reggio Calabria. La copertura sarà estesa ai territori a nord con:

Linee 12-14 (Archi Cep o Gallina – Viale A. Moro – Polo Sanitario Sud)

Linea 102 (Catona Concessa – Viale Calabria – Terminal Botteghelle)

Linea 103 (Catona Bolano – Stazione FS Centrale – Viale Calabria – Terminal Botteghelle)

La gratuità per le linee aggiuntive è valida nei giorni feriali. Questi collegamenti servono i quartieri di Santa Caterina, Pentimele, Archi, Gallico e Catona.

Inoltre, sarà possibile viaggiare gratuitamente anche sulla linea 118, che collega Armo, Gallina, Arangea e Ravagnese al centro urbano, in considerazione dell’attivazione della Azienda agraria.

Si invitano gli studenti a scaricare l’app ATAM per ricevere informazioni in tempo reale sui servizi di trasporto disponibili.

Le dichiarazioni del rettore Zimbalatti

«L’impegno dell’Università Mediterranea – ha dichiarato il rettore Giuseppe Zimbalatti – è rivolto non solo ad elevare ed innovare l’offerta formativa ma anche a rafforzare l’attenzione sociale, rimuovendo barriere economiche, sociali e individuali e potenziando i servizi per lo studente, dando centralità al diritto allo studio e ai bisogni».