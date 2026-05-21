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Comunali a Reggio, in Piazza Camagna il ‘Comizione di fine campagna’ de La Strada

"Un evento politico e popolare insieme, capace di intrecciare parole, proposte, energie e comunità" i dettagli dell'evento a sostegno della candidatura a sindaco di Saverio Pazzano

21 Maggio 2026 - 11:57 | Comunicato Stampa

Piazza Camagna Reggio Calabria

Si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 17:30, in Piazza Camagna a Reggio Calabria, l’ennesimo appuntamento della campagna elettorale de La Strada a sostegno della candidatura a sindaco di Saverio Pazzano.

Un momento pubblico di partecipazione, confronto e condivisione che vedrà protagoniste e protagonisti le candidate e i candidati de La Strada, insieme a Saverio Pazzano, per rilanciare con forza i contenuti, le idee e la visione costruita in questi mesi accanto alla città.

comizione La Strada

Il “Comizione di fine campagna”

L’iniziativa porta un titolo volutamente evocativo: “Il Comizione di fine campagna”. Non soltanto un gioco linguistico, ma una scelta precisa. “Comizione” significa infatti un comizio che mette insieme contenuti, relazioni, partecipazione e prospettiva; uno spazio collettivo che raccoglie il lavoro programmatico elaborato durante la campagna e indica con chiarezza la direzione futura per Reggio Calabria.

Sarà dunque un evento politico e popolare insieme, capace di intrecciare parole, proposte, energie e comunità. Un’occasione per riaffermare un’idea di città fondata su giustizia sociale, cura dei quartieri, sostenibilità, cultura, diritti e partecipazione democratica.

La partecipazione di Rossana Camera

Ad arricchire il pomeriggio sarà anche la partecipazione di Rossana Camera, in un appuntamento che unirà interventi pubblici, testimonianze e momenti musicali, dentro un clima di festa e mobilitazione collettiva.

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La Strada invita cittadine e cittadini a partecipare per condividere anche questa tappa di una campagna elettorale intensa e costruita dal basso, con l’obiettivo di continuare a immaginare e realizzare una nuova prospettiva per Reggio Calabria.

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